Ağrı'da Halk Eğitim Merkezi (HEM) ve Akşam Sanat Okulunca açılan 28 kursta öğrenim gören 20 bin 351 kursiyer, sezon boyunca ürettikleri ürünleri "Öğrenme Şenliği"nde sergileme fırsatı buldu.

HEM'in İl merkezi ve ilçelerde açtığı kurslarda eğitim görenlerin katıldığı şenlik, Ağrı Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu önünde mehteran takımı eşliğinde düzenlenen yürüyüşle başladı. Yürüyüşe katılan çok sayıda kursiyer, etkinliğin gerçekleştirildiği Millet Bahçesi'ne geldi.

Şenlikte konuşma yapan Ağrı HEM ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ahmet Aktaş, öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Ağrı'ya doğru dönüşüm gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Aktaş, yetişkinlerin becerilerinin artırılması için çabaladıklarını belirterek, şöyle dedi:

"15 bin 92'si kadın olmak üzere 20 bin 351 kursiyerimizin emeklerine 28 stantta şahit olacaksınız. Kadın kursiyerlerimiz okuma yazmadaki azmini kanıtlamış olup 2 bin 805'i açılan 12 bin 408 kurs ile okur yazar olmuştur. Müdürlüğümüz bünyesinde açılan 18 ana sınıfı ile kursiyerlerimizin çocukları eğitime başlarken anneler hayat boyu öğrenme yolunda huzurlu adımlar atmışlardır. Hanımefendi Sayın Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu okuma-yazma ve Sıfır Atık Projesi kapsamında açtığımız sıfır atık cam atölyeleri, metalden heykeller ve kumaştan elbiseler yapacak geleceğe temiz bir dünya bırakmak için çalışıyoruz."