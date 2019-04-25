20 bin adet ömrünü tamamlamış lastik geri dönüşüme gönderildi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi asfaltlama tesisi yakınında, 10 yıldan bu yana toplanan ömrünü tamamlamış lastikler, çevre ve ülke ekonomisine geri kazanılması amacıyla geri dönüşüme gönderildi. Türkiye’de ilk kez tek kalemde 20 bin adet lastiğin geri dönüşüme verildiği öğrenildi.

Fiziksel özellikleri ve güvenilirliğinin yok olması nedeniyle kullanılamayacak duruma gelerek toplanan ömrünü tamamlamış lastikler Ayvalık Belediyesi aracılığıyla, yetkilendirilmiş kuruluş olan Lastder’e verildi.

Firmanın tırlarla lastikleri taşıması sırasında Belediye Temizlik İşleri Müdürü Necdet Güngör, Çevre Mühendisi Mustafa Kesebir ve Koru Çevre Mühendislik Firma yetkilisi Çevre Mühendisi Deniz Tosun’dan aktarım ve geri dönüşüm programı hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Mesut Ergin, personele teşekkür etti. Başkan Mesut Ergin, atık lastiklerin toplandığı, bataklığa dönüşen ve sivrisinek yuvası olan arazinin temizlenmesi talimatını verdi.

Ömrünü tamamlamış lastiklerin Kontrolü yönetmeliğinde belirtilen yasalar gereğince 20 bin adet lastiğin geri dönüşümü ve geri kazanımı sağlanmış oldu. Çevre kirliliği oluştururken halk sağlığı için tehlike yaratan lastikler yaklaşık 10 tırı doldurdu. 22 Nisan Pazartesi günü başlayan aktarım çalışmalarının önümüzdeki hafta içinde tamamlanması planlanıyor.