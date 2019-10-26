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20 bin adet ’Pepeçura’ kısa sürede tükendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 16:52 | Son Güncelleme

Rize Merkez Muhtarlar Derneği tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen ‘Pepeçura Festivali’ sağanak yağmura rağmen geniş bir katılımla gerçekleşti.Rize’nin yöresel tatlısı olan ve kokulu siyah üzümden yapılan pepeçura için festival düzenlendi.

Rize Merkez Muhtarlar Derneği tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen ‘Pepeçura Festivali’ sağanak yağmura rağmen geniş bir katılımla gerçekleşti.
Rize’nin yöresel tatlısı olan ve kokulu siyah üzümden yapılan pepeçura için festival düzenlendi. Rize Merkez Muhtarlar Derneği tarafından, bu yıl 2.’si düzenlenen Pepeçura Festivali Tuzcuoğlu Memişağa Parkı’nda gerçekleşti. Pepeçura dağıtımı başlamadan önce vatandaşlar standın başında toplanmaya başladı. Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Milletvekili Muhammed Avcı ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman’ın gelmesiyle başlayan pepeçura dağıtımında vatandaşlar pepeçura alabilmek için bir birleriyle yarıştı. Pepeçeruların dağıtıldığı standın hemen yanında kurulan kazanda ise pepeçura hakkında bilgi verilerek pişirme işlemi devam etti. 20 bin adet olarak hazırlanan pepeçuraların 2 gün dağıtılması planlanırken vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle kısa sürede tükendi.
Pepeçuranın Rize’nin en önemli değeri ve kültürü olduğunu dile getiren Rize Valisi Kemal Çeber “Pepeçura bizim en önemli değerlerimizden, kültürümüzden bir tanesi. Pepeçuramızı hem tanıtıyoruz hem herkesin tatmasını sağlıyoruz. Zaman zaman söylüyorum, şehirler simgeleri ile yaşar. Var olan değerlerimize sahip çıkmalıyız, tanıtmalıyız. Yerel lezzetler eğer hedefiniz turizmse son derece önemli. Zaten pepeçura da aslında bilinen bir tatlı. Artık İstanbul ve Ankara’da da çok özel pastanelerde servis edilmeye başlandı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da çok sevdiği bir tatlıdır. Şekersiz olarak yapılanını özellikle tercih ediyor. Bizde pepeçurayı Rize’nin bir değeri olduğu için değil lezzetinden dolayı tüketiyoruz” ifadelerini kullandı.
Bu yıl 2.’sini düzenledikleri festivalde geçtiğimiz yıla nazaran pepeçura miktarını 2 katına çıkarttıklarını fakat yine de erkenden tükendiğini dile getiren Rize Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Kaya “Geçtiğimiz yıl 10 bin adet dağıtmıştık. Bu yıl çitayı biraz yükselttik ve 20 bin adete çıkarttık. Eğlence planlamıştık fakat askerimizin sınırlarımızın ötesinde olduğundan dolayı bu planı iptal ettik. Askerlerimiz fare kovalarken biz burada eğlenemezdik. Hazırladığımız pepeçura tamamen doğal, katkısız ve sadece orjinal üzüm suyundan yapılmıştır. Bizim bölgenin üzümünden üretilerek yapılmış sudan yapılmıştır. O yüzden doğal olarak tüketebiliriz. Yaklaşık 6 ton üzüm kullanarak yaptık biz şırayı, 30 muhtarla birlikte 1 hafta uğraştık. İki gün içerisinde yaptığımız tatlıların tamamını dağıtacağız. Yarısından fazlası şuanda tükendi. Biz 2 gün dağıtmayı planlamıştık ama bitmesi galiba akşamı bulmayacak” şeklinde konuştu.

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