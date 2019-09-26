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20 bin bilet satılmıştı, müzik festivali iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 13:15 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de bu yıl aynı alanda üçüncüsü düzenlenecek olan müzik festivali, Tepebaşı Kaymakamlığı’nın olumsuz görüş vermesi üzerine iptal edildi.

20 bin bilet satılmıştı, müzik festivali iptal edildi

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de bu yıl aynı alanda üçüncüsü düzenlenecek olan müzik festivali, Tepebaşı Kaymakamlığı’nın olumsuz görüş vermesi üzerine iptal edildi. Organizasyon firması, 20 bin bilet satılan festivalin okullara yakınlık, trafik sıkışıklığı gibi nedenlerle iptal edildiğin belirterek, "Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz’ı kamuoyu huzurunda kararını ivedilikle yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz" dedi.
Öğrenci şehri olan Eskişehir’de 26- 29 Eylül tarihleri arasında Mola Tesisleri’nde yapılması planlanan ve 28 sanatçının katıldığı müzik festivali, Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz’ın olumsuz görüş belirtmesi nedeniyle iptal edildi. Organizasyon firması iptal kararının kendilerine 25 Eylül gece ssat 22.30'da tebliğ edildiğini ve festival için yaklaşık 20 bin biletin satıldığını duyurdu.
Firmadan yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"28 sanatçının, aylardır bu festival için çalışan mesai arkadaşlarımızın, festivale bilet alan binlerce gencin emeğini, heyecanını hiçe sayarak geçtiğimiz yıllarda yaşanan adli vakalar, okullara yakınlık, Tepebaşı Zabıta Müdürlüğü’nün olumsuz raporu, trafik sıkışıklığı ve çevredeki yerleşim yerlerinden gelen şikayetler gibi bizi ikna etmekten çok uzak mazeretlerle festival iptal edilmiştir. Öncelikle Tepebaşı Belediyesi’nin festivale dair olumlu raporunu Valilik makamına ilettiğimizi belirtmek isteriz. Eskişehir’de aynı alanda daha önce üç festival gerçekleştirdik. Bu üç festivalde de festival alanı içerisinde taraf olduğumuz herhangi bir adli vaka yaşanmadığını belirtmek isteriz. Trafik sıkıntısına dair gelen şikayetlere emniyet güçlerimizin çözüm üreteceğinden hiç kuşku duymuyoruz. Kaldı ki gidiş dönüş birer şerit olan yol, bu yıl ikişer şerit haline gelmiştir. Çevredeki okullardan ders işlenmesine engel olmadığımıza dair muvafakatnameleri de valiliğe ilettik. Kaldı ki konserlerimiz ders saatleri bittikten sonra başlıyor."
Bu akşam başlaması planlanan, ancak iptal edilen festivalde Teoman, Sertab Erener, Athena, Selda Bağcan, Şebnem Ferah, Ceylan Ertem, Halil Sezai’nin de aralarında bulunduğu 28 sanatçı yer alıyordu. Geçen yıl aynı alanda yapılan festivalin ilk gecesine yaklaşık 20 bin kişi katılmıştı.

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20 bin bilet satılmıştı, müzik festivali iptal edildi20 bin bilet satılmıştı, müzik festivali iptal edildi20 bin bilet satılmıştı, müzik festivali iptal edildi

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