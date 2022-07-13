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20 bin doğumda bir dünyaya gelen kaplana yoğun ilgi! Görmek için sıraya girdiler

13.07.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 bin 500 hayvana ev sahipliği yapan Gaziantep Hayvanat Bahçesi bayram boyunca ziyaretçilerin akınına uğradı. 20 bin doğumda bir dünyaya gelen Beyaz Bengal kaplanı yavrusu ise ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği hayvan oldu. Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, ''Yakın zamanda İstanbul'dan beyaz kaplan getirdik. İsmini de kış mevsiminde bu yıl çok fazla kar yağdığı için 'Kartopu' koyduk. Ziyaretçiler onu açık alanda yakından görünce mutlu oluyor" dedi.

20 bin doğumda bir dünyaya gelen kaplana yoğun ilgi! Görmek için sıraya girdiler

Birçok yabani hayvana da ev sahipliği yapan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 9 günlük tatilde ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler, zürafa, fil, aslan, kaplan, ayı, deve kuşu, zebra, flamingo gibi hayvanları görebilmek için sıraya girdi. Ziyaretçiler, en çok 20 bin doğumda bir dünyaya gelen Bengal kaplanı yavrusuna ilgi gösterdi. İstanbul'daki lüks bir villada bulunup, el konulan kaplan yavrusuna 'Kar topu' adı verildi. Tavuk eti ile beslenen ve bakıcılarının özenle baktığı kaplan yavrusu, günün belli saatlerinde yeşil alana çıkartılıyor. 'Kar topu'nu yakından gören ziyaretçiler de bu anları değerlendirip, bol bol fotoğraf çektiriyor.

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SON 6 AYDA 1 MİLYON 800 BİN ZİYARETÇİ

Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, yavru kaplana geldiği günden bu yana özenle bakıldığını ve sağlık kontrollerinin titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Son 6 ayda 1 milyon 800 bin kişinin Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret ettiğini belirten Özsöyler, "Burası Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 3'üncü, dünyanın da 4'üncü büyük doğal yaşam merkezi. Burada 380 türden 7 bin 500 hayvan bulunuyor. Burası hayvanat bahçesinden çok, doğal yaşam merkezi olarak dizayn edilmiş bir yer. Burada hayvanların doğal yaşamlarına uygun barınaklar bulunuyor. Yazlık ve kışlık barınaklar oluşturulmuş" dedi.

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EN ÇOK İLGİ 'KARTOPU'NA

En çok ilgiyi kaplan yavrusu 'Kartopu'nun çektiğini belirten Özsöyler, "Yakın zamanda da İstanbul'dan beyaz kaplan getirdik. İsmini de kış mevsiminde bu yıl çok fazla kar yağdığı için 'Kartopu' koyduk. 'Kartopu'nu rutin aralıklarla yeşil alana da çıkarıyoruz. 2 dönüm yeşil alanı, 50 metrekare yazlık ve kışlık barınağı olmasına rağmen kendisini yeşil alanlara çıkarıyoruz. Ziyaretçiler de açık alanda daha yakından görünce mutlu oluyor. Bayram tatilinde merkezimiz ziyaretçilerin ilgi odağı oldu diyebiliriz" diye konuştu.

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(DHA)

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