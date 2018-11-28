20 bin Dolar’dan 4000 Dolar’a geriledi

2017 yılında herkesin dilinde olan kripto para birimleri, sele kapılmış gibi sürekli değer kaybediyorlar. Öyle ki hafta sonu Bicoin 4000 Doların altında işlem gördü. Hatta Bitstamp sitesinde 3474 Dolar’a kadar indi. Geçen yıl bir ara dibi gören Bitcoin aynı başarısızlığı bu sene de yakalamış gibi duruyor.

Tabi burada etkilenen sadece bu dijital para birimi değil. XRP ve Ether gibi kripto paralar da müthiş bir düşüş yaşıyorlar.

Dijital para birimleri 2018 yılında korkunç bir bilanço sergiliyorlar. 2017 Aralık ayında 20 000 Dolar’ı gören Bitcoin neredeyse %80 değer kaybetti. Özellikle Kasım ayında bu para birimi için hiç iyi geçmedi diyebiliriz. Sadece bu ayda yaklaşık %40 geriledi. Tabi bu gerileme sadece Bitcoinborsası için geçerli değil. 700 Milyar Dolar değerinde söylenen yaklaşık 2000 çeşit kripto para birimi 1 yıl içinde 130 Milyar Dolar’a geri çekildi.

Uzmanlar bu gerilemeyi birçok nedene bağlıyorlar. Bitcoin’i nerdeyse ikiye bölen BicoinCash’in her ne kadar buna neden gösterilse de, esas neden olarak kripto para birimlerine olan ilginin azalması, yatırımcıların farklı alternatiflere yönelmesi ve kripto para borsalarının sürekli çökmeleri.

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