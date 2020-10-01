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20 bin liralık masraf! Öğrenciler uzaktan eğitim alabilsin diye...

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2020 11:09 | Son Güncelleme

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 20 bin lira masraf ederek mahalleye internet getirten muhtar, öğrencilerin uzaktan eğitim alabilmeleri için 5 adet çanak kurdurdu. Bununla yetinmeyen muhtar, mahalle konağını da öğrencilerin hizmetine sundu. Güney Mahallesi'nin Muhtarı Yahya Küçükballı'nın örnek davranışı büyük takdir topladı.

Telefon şebekelerinin bile çoğu zaman çekmediği Güney Mahallesine internet getirmek için kolları sıvayan Muhtar Yahya Küçükballı, özel bir firma ile anlaştı. 20 bin lira masraf ederek mahallenin farklı noktalarına 5 adet çanak kurduran Muhtar, mahallesinin önemli bir kısmına internet getirebildi. Muhtar Küçükballı, bununla da yetinmeyerek mahalle konağına internet bağlatarak konağı öğrencilerin hizmetine sundu.

Küçükballı’nın 8. sınıfa giden kızı Feride Nisa Küçükballı, babasının mahalleye getirdiği internet hizmetine en çok sevinenlerden oldu. Mahallede telefon şebekelerinin bile doğru dürüst çekmediğini belirten Feride Nisa, babasının kurdurduğu çanaklar sonrası rahatlıkla canlı derslerini takip edebildiğini söyleyerek babasına teşekkür etti.

'İNTERNET OLDUĞU İÇİN BURADAN AYRILMAK BİLE İSTEMİYORUZ'

Evlerinde internet olmadığı için mahalle konağına ders çalışmaya gelen lise 1. sınıf öğrencisi Nurdagül Erdoğan, sunulan hizmet için Muhtar Küçükballı’ya teşekkür etti. Nurdagül Erdoğan, “Mahallemizde telefon bile doğru dürüst çekmez. Telefonun internetinden bu nedenle istifade edemiyoruz. Muhtarımız internet bağlattıktan sonra ders çalışmak için buraya gelmeye başladık. İnternet olduğu için buradan ayrılmak bile istemiyoruz. İnternetin daha iyi olmasını istiyoruz” dedi.

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  1. sınıf öğrencisi Ebrar İpek Erdoğan da derslerini takip etmek için mahalle konağına geldiğini belirterek, “Derslerimi telefondan yapmaya çalışıyorduk, sıkıntılı oluyordu. Komşumuzdan internet almaya çalışıyorduk ama o da olmuyordu. Muhtarımız buraya internet bağlattığı için rahatlıkla dersimize giriyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İNTERNETTEN DÖŞETMEK 20 BİN, AYLIK İNTERNET FATURASI BİN LİRA

Mahalle Muhtarı Yahya Küçükballı ise mahallesinde yaklaşık 80 öğrenci bulunduğunu ve her sabah 3-5 öğrencinin derslerine giremedikleri için kendisini aradığını söyledi. Küçükballı, “Yaptığımız araştırma sonucunda böyle bir çözüme ulaştık. Mahallemiz dağınık bir alana sahip. Her yere internet ulaştıramasak da belli noktalara internet erişimi sağladık. Mahalleye 5 adet çanak ve verici kurdurdum. Bunların yaklaşık maliyeti 20 bin lirayı buldu. İnternetin aylık ödemesi de bin lirayı buluyor. Bunun yanı sıra internetin ulaşmadığı yerlerdeki öğrenciler için de mahalle konağına internet bağlattık ve konağı öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Buraya gelip rahatlıkla derslerine katılabiliyorlar” dedi.

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KAMPANYA BAŞLATTILAR

Muhtar Küçükballı çok çocuklu ailelerde akıllı telefon, tablet ve bilgisayar sıkıntısı yaşandığını da belirterek, bu ailelere destek olmak için “Her eve bir tablet” kampanyası başlattığını söyledi. Hayırseverlerin desteğiyle temin ettiği tabletleri öğrencilere hediye ettiklerini vurgulayarak, hayırseverleri kampanyaya destek olmaya davet etti.

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(İHA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Utanması gerekenler utanırımı aceba,hiç sanmam,hükümet yetkililerinin yapması gereken işler muhtar tek başına yapmış,helal olsun,ötekiler sadece konuşmayı biliyo icraat sıfır..
helal olsun
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