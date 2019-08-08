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20 bin liralık ziynet eşyası çalıp kayıplara karıştılar

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 18:59 | Son Güncelleme

Sinop’un Türkeli ilçesinde bir evden yaklaşık 20 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan şahıslar kayıplara karıştı.Alınan bilgiye göre, Burhan Erünsal’a ait Tümerkan Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi’nde bulunan eve giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, evin yatak odasında bulunan yaklaşık 20 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı.Olay yerine gelen ekipler, evde parmak izi çalışması yaptı.

Sinop’un Türkeli ilçesinde bir evden yaklaşık 20 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan şahıslar kayıplara karıştı.
Alınan bilgiye göre, Burhan Erünsal’a ait Tümerkan Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi’nde bulunan eve giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, evin yatak odasında bulunan yaklaşık 20 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı.
Olay yerine gelen ekipler, evde parmak izi çalışması yaptı. Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kimliği belirsiz kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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