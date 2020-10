20 bin lirasını ve aracını gasp ettikten sonra hamama götürüp tövbe ettirdiler

Bursa’da travesti ile anlaşan adamın 20 bin lira ve aracı gasp edildi. Cep telefonu kamerasına, ’’Bir daha fuhuş yapmayacağım’’ diye yemin ettirilerek video kaydı yapılan adam, pompalı tüfek zoruyla hamama götürüldü. Gusül abdesti aldırılıp tövbe ettirilen adamın şikayeti üzerine yakalanan biri travesti 5 şüpheli tutuklandı.

Olay, 24 Eylül günü sabaha karşı 04.30 sıralarında Santral Garaj Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 yaşındaki L.G, telefonla 27 yaşındaki travesti V.D. ile anlaşarak aracıyla onu almaya gitti. İkili araçla Soğanlı Mahallesine gitti. Bu sırada V.D. telefon ile 28 yaşındaki S.K.’yi arayarak, "Her zamanki gittiğim fabrika caddesine gel" diyerek telefonu kapattı. Aracın önü, elinde pompalı tüfek bulunan A.A. ve beraberindeki C.Y., A.S. ve S.K. tarafından kesildi. Araçta bulunan V.D. ve L.G, diğer araçtan inen dört kişi tarafından, bu mahallede bu tarz olaylardan rahatsız oldukları belirtilerek darp edildi. Şüpheliler, L.G.’ye, ’’Ben herkesten özür diliyorum bu travesti ile birlikte olduğum için’’, V.D. ise, ’’Yemin ediyorum bir daha fuhuş yapmayacağım’’ diye yemin ettirerek bu anları cep telefonuna kaydetti.

Şüpheliler S.K. ve V.D.’yi olay yerinde bırakıp, L.G.’yi kendi aracına bindirerek silah zoruyla bankamatiğe götürdü. Şüpheliler, L.G.’nin hesabında bulunan 20 bin lirayı çektirip paraya el koydu.

Hamam götürüp tövbe ettirdiler

Şüpheliler, L.G.’yi daha sonra havluya saklanmış pompalı tüfekle tehdit ederek hamama soktu. Hamamda yıkandıktan sonra L.G.’ye gusül abdesti aldırıp, bir daha fuhuş yapmayacağı konusunda tövbe ettirdiler. L.G.’yi hamamda bırakan şüpheliler, gasp ettikleri araç ve 20 bin lirayla kayıplara karıştı.

200 güvenlik kamerası incelendi

L.G’nin ihbarı üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından kurulan özel bir ekip şüphelilerin peşine düştü. Olayların yaşandığı bölgede 200 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin V.D., C.Y., A.S, S.K. ve A.A. olduğunu tespit etti. Ekipler, şüphelileri Hürriyet Mahallesindeki ikametlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.