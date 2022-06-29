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20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2022? 20 bin öğretmen atamasında takvim belli oldu mu? Bakan Özer'den son dakika açıklaması!

29.06.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 bin öğretmen ataması ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusunun ardından yeni bir açıklama da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Peki 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2022? 20 bin öğretmen atamasında takvim belli oldu mu? İşte Bakan Özer tarafından yapılan açıklama ve detaylar...

20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2022? 20 bin öğretmen atamasında takvim belli oldu mu? Bakan Özer'den son dakika açıklaması!

20 bin öğretmen ataması konusunda yapılan açıklamanın ayrıntılarını öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya başladı. Peki 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2022? 20 bin öğretmen atamasında takvim belli oldu mu? Ayrıntılar haberimizde...

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK 2022?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, 20 bin öğretmen ataması için takvimin önümüzdeki günlerde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Öğretmen adaylarımız için de bir müjdemiz var: Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen atamasıyla ilgili süreç, önümüzdeki günlerde Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacaktır.

Böylece, hükûmetlerimiz tarafından atanan öğretmen sayısı, 730 binden 750 bine çıkacaktır.

Bir başka ifadeyle, ülkemizdeki mevcut 1,2 milyon öğretmenin üçte ikisi bizim dönemlerimizde atanmış oluyor. Yeni atama sürecinin öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından "20 bin yeni öğretmen atanacağı" yönündeki açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Her zaman öğretmenlerimizin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği atama müjdesi için şükranlarımızı sunuyoruz. Atama takvimini en kısa sürede açıklayacağız. Öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olsun."

Milli Eğitim Bakanı Özer, 29 Haziran 2022 Çarşamba günü konuya ilişkin açıklamada bulundu.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINDA TAKVİM BELLİ OLDU MU?

Bakan Özer 20 bin öğretmen ataması için ön başvuruların 18-26 Temmuz'da, atamaların ise 1 Eylül 2022'de yapılacağını açıkladı.

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