HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2022? Öğretmen atamaları takvimi açıklandı mı, kontenjanlar ne zaman belli olacak?

20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2022? Öğretmen atamaları takvimi açıklandı mı, kontenjanlar ne zaman belli olacak?

29.06.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 bin öğretmen atamaları ile ilgili beklenen açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından konuya ilişkin açıklamada bulunmuştu. Merakla beklenen yeni açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapıldı. Peki 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2022? Öğretmen atamaları takvimi açıklandı mı, kontenjanlar ne zaman belli olacak? Tüm bu soruların yanıtı ve merak edilenler haberimizde...

20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2022? Öğretmen atamaları takvimi açıklandı mı, kontenjanlar ne zaman belli olacak?

20 bin öğretmen ataması konusunda yapılan açıklamanın detaylarını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2022? Öğretmen atamaları ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, 20 bin öğretmen ataması için takvimin önümüzdeki günlerde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Öğretmen adaylarımız için de bir müjdemiz var: Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen atamasıyla ilgili süreç, önümüzdeki günlerde Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacaktır.

Böylece, hükûmetlerimiz tarafından atanan öğretmen sayısı, 730 binden 750 bine çıkacaktır.

Bir başka ifadeyle, ülkemizdeki mevcut 1,2 milyon öğretmenin üçte ikisi bizim dönemlerimizde atanmış oluyor. Yeni atama sürecinin öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından "20 bin yeni öğretmen atanacağı" yönündeki açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Her zaman öğretmenlerimizin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği atama müjdesi için şükranlarımızı sunuyoruz. Atama takvimini en kısa sürede açıklayacağız. Öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olsun."

Milli Eğitim Bakanı Özer, 29 Haziran 2022 Çarşamba günü konuya ilişkin açıklamada bulundu.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMALARI TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Bakan Özer 20 bin öğretmen ataması için ön başvuruların 18-26 Temmuz'da, atamaların ise 1 Eylül 2022'de yapılacağını açıkladı.

Bakan Özer, atama takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Sözlü sınavlar, 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 16 Ağustos 2022'de açıklanacak. 17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırılacak. Atama tercihleri, 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak."

Öte yandan, 20 bin öğretmen atama işleminde 2021 KPSS puanı ile başvuru alınacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NATO'daki mutabakat sonrası Türkiye'den İsveç ve Finlandiya açıklaması! 'Yeniden yazacağız ve hatırlatacağız'NATO'daki mutabakat sonrası Türkiye'den İsveç ve Finlandiya açıklaması! 'Yeniden yazacağız ve hatırlatacağız'
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında ortak bildiri! Türkiye'nin kazanımları madde madde belli olduTürkiye, İsveç ve Finlandiya arasında ortak bildiri! Türkiye'nin kazanımları madde madde belli oldu
Eski eşini öldürüp kaplıcaya gitmişti! Müebbet talebiEski eşini öldürüp kaplıcaya gitmişti! Müebbet talebi
Anahtar Kelimeler:
öğretmen ataması Cumhurbaşkanı Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatları için flaş gelişme

Akaryakıt fiyatları için flaş gelişme

Asgari ücret zammı için formül belli oldu: İlk kez...

Asgari ücret zammı için formül belli oldu: İlk kez...

Çarpıcı detaylar ortaya çıktı! 'Tunç Soyer'in kalemi kırıldı'

Çarpıcı detaylar ortaya çıktı! 'Tunç Soyer'in kalemi kırıldı'

Sosyal medyada gündem oldu! 6 milyar dolarlık jelibon... Gökçek'ten açıklama geldi

Sosyal medyada gündem oldu! 6 milyar dolarlık jelibon... Gökçek'ten açıklama geldi

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında ortak bildiri! Türkiye'nin kazanımları madde madde belli oldu

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında ortak bildiri! Türkiye'nin kazanımları madde madde belli oldu

Tekme-tokat dayak yiyen doktor dayanamayıp istifa etti! Bakan Koca'dan açıklama

Tekme-tokat dayak yiyen doktor dayanamayıp istifa etti! Bakan Koca'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Tartışma yaratacak sözler: Türkiye’de kimsenin başı kalmaz

Tartışma yaratacak sözler: Türkiye’de kimsenin başı kalmaz

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Cumhurbaşkanı başdanışmanı tarifi verdi! Cinsel gücü artırıyor

Cumhurbaşkanı başdanışmanı tarifi verdi! Cinsel gücü artırıyor

Patlıcan, brokoli, patates... Gözünüzü hastanede açabilirsiniz

Patlıcan, brokoli, patates... Gözünüzü hastanede açabilirsiniz

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.