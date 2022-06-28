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  4. 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2022? Öğretmen atamaları takvimi paylaşıldı mı, branş dağılımı ve kontenjanlar açıklandı mı?

20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2022? Öğretmen atamaları takvimi paylaşıldı mı, branş dağılımı ve kontenjanlar açıklandı mı?

28.06.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 bin öğretmen atamaları ile ilgili beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada konuya ilişkin detayları aktardı. Peki 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2022? Öğretmen atamaları takvimi paylaşıldı mı, branş dağılımı ve kontenjanlar açıklandı mı? Tüm bu soruların yanıtı ve merak edilenler haberimizde...

20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2022? Öğretmen atamaları takvimi paylaşıldı mı, branş dağılımı ve kontenjanlar açıklandı mı?

20 bin öğretmen ataması konusunda yapılan açıklamanın detaylarını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından şimdi gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak duyuruya çevrildi. Peki 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2022? Öğretmen atamaları ile ilgili detaylar haberimizde...

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, 20 bin öğretmen ataması için takvimin önümüzdeki günlerde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacağını söyledi.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMALARI TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Öğretmen adaylarımız için de bir müjdemiz var: Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen atamasıyla ilgili süreç, önümüzdeki günlerde Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacaktır.

Böylece, hükûmetlerimiz tarafından atanan öğretmen sayısı, 730 binden 750 bine çıkacaktır.

Bir başka ifadeyle, ülkemizdeki mevcut 1,2 milyon öğretmenin üçte ikisi bizim dönemlerimizde atanmış oluyor. Yeni atama sürecinin öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından "20 bin yeni öğretmen atanacağı" yönündeki açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Her zaman öğretmenlerimizin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği atama müjdesi için şükranlarımızı sunuyoruz. Atama takvimini en kısa sürede açıklayacağız. Öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olsun."

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