HABER
  4. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular başladı

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 16:30 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular bugünden itibaren 10 Ocak'a kadar alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuruları almaya başladı.

MEB'in takvimine göre, bugün başlayan ve 10 Ocak'a kadar sürecek ön başvuruların ardından adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 21 Ocak'ta ilan edilecek.

Sözlü sınavlar, 5-22 Şubat'ta yapılacak, sonuçlar 25 Şubat'ta açıklanacak. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak.

Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında, adayların atanacakları alanlara göre, 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) dikkate alınacak. Adayların başvuru yapabilmesi için ilgili türden 50 ve üzerinde puanının olması gerekecek.

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere başvurular elektronik ortamda "https://ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak. Başvuru onayları, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak.

Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecek.

- En çok atama yapılacak alanlar

En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 731 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dehşete düşüren anlar! Vahşeti çocuklarına izlettiler Dehşete düşüren anlar! Vahşeti çocuklarına izlettiler
Ümraniye'de gecekonduyu su bastıÜmraniye'de gecekonduyu su bastı
Kaza anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdıKaza anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
20 bin sözleşmeli öğretmen meb Milli eğitim Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

Hamaney cenaze namazını kıldırırken hıçkırıklara boğuldu!

Hamaney cenaze namazını kıldırırken hıçkırıklara boğuldu!

Organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı

Organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'da korkunç olay! Bir evde 2 ceset bulundu

Evde korkunç halde bulundular! Yakınları teşhis edemedi

Asgari ücretli işçi, 20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diyerek yaktı

Kayseri'de iğrenç olay! "9 yaşından beri babamın tecavüzüne uğruyorum" deyip destek istedi

"Öz babamın tecavüzüne uğruyorum" deyip destek istedi

Tunceli'de CHP’li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi

CHP’li başkanın zor anları!

Otobüste yolculuk yapan kadın esrarla yakalandı, adliyeye gülerek girdi

Pişkinliğin bu kadarı! Böyle götürüldü

İETT'nin ihalesi mevzuata aykırı olduğu için iptal edildi

İETT'nin o ihalesi iptal edildi! Gerekçe...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.