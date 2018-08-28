20 bin sözleşmeli öğretmen başvuruları ne zaman başlıyor? İşte MEB sözleşmeli öğretmen atama takvimi

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için takvim MEB tarafından yayınlandı. Temmuz ayında gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonrasında bir 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması daha gerçekleştirilecek. MEB, yeni dönem sözleşmeli öğretmen ataması başvuru ve sınav takvimini yayınladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ön başvurularda, adayların atanacakları alanlara göre, 2017 ve 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) esas alınacağını açıkladı. Peki sözleşmeli öğretmen atama başvuruları ne zaman başlıyor? İşte MEB sözleşmeli öğretmen atama takvimi...

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular, 19 Kasım- 23 Kasım tarihleri arasında, adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 3 Aralık 2018 tarihinde, sözlü sınavların yapılması ise 10 Aralık- 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Alanlar bazında kontenjanlar, eğitim kurumlarının 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı norm kadro güncelleme çalışmalarının tamamlanacağı 9 Kasım 2018 tarihinden sonra belirlenecek. Buna göre sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin duyuru daha sonra ilan edilecek.