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20 bin sözleşmeli öğretmen için atama günü

EĞİTİM HABERLERİ  | 08.02.2019 07:24 | Son Güncelleme

Atamaları gerçekleştirecek Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Önümüzdeki günlerde meslek okullarında okuyan çocuklarımız için çok farklı müjdelerimizin olduğunu izleyeceksiniz, göreceksiniz” diye konuştu.

20 bin sözleşmeli öğretmen için atama günü

Milli Eğitim Bakanlığı bugün 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla bugün saat 10.00’da MEB Başöğretmen Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında (BTSO), “Mesleki Teknik Eğitimin Yaygınlaştırılması İşbirliği Protokolü”nün imza törenine katıldı. Mesleki ve teknik eğitimin ilerleyen günlerde zihniyet olarak büyük bir dönüşüm içine gireceğini vurgulayan Selçuk, bu konuyu hep beraber yücelteceklerini anlattı.

Dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, mesleki ve teknik eğitimden anladıkları içeriği de dönüştürmeleri ve yeni bir paradigmayla meseleyi farklı bir şekilde omuzlamaları gerektiğini gösterdiğini kaydeden Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: Benim Milli Eğitim Bakanlığına gelişimin eğer iki-üç amacı varsa bunlardan başta geleni de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mesleki ve teknik eğitimdir.

MESLEK LİSELERİNE MÜJDE

“Bu konu Türkiye’nin sadece eğitimiyle alakalı bir mesele olmanın çok ötesinde ekonomisinin ve demokrasisinin gelişimi için hayati derecede bir önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde meslek okullarında okuyan çocuklarımız için çok farklı müjdelerimizin olduğunu izleyeceksiniz, göreceksiniz.

Bu anlamda mesleki ve teknik eğitime dair olan projelerimizin sadece Bursa’da değil, tüm Türkiye’de ilerleyeceğini göreceksiniz.”

Kaynak: Yeni Şafak

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