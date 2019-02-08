Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı. Törende bazı adaylar ailelerine sarılarak sevinç gözyaşları döktü.

Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması MEB Başöğretmen Salonu’nda gerçekleştirilen törenle yapıldı. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bu törende ben çok heyecanlanıyorum niyeyse. Öğretmen adaylarımızın gözlerindeki pırıltıyı, heyecanı, hatta titremelerini görüyoruz şu anda. Onların bu heyecanı beni de heyecanlandırıyor. Bu anlamda yaptığımız işi daha güzel yapmak, daha fazla imkan sağlamak noktasında çalışmalarımızın sürdüğünü de haber vermek isterim” dedi.

Yeni ataması yapılacak öğretmenlerin Türkiye’de bütün çocukların daha güzel hizmet alması, daha güzel bir eğitim öğretim imkanı sağlanmasına katkı sağlayacaklarını vurgulayan Bakan Selçuk, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Çocuklarımıza karşı olan mesuliyetimizin sonuna kadar farkındayız. Bütün öğretmenlerimizin yapacağımız çalışmalarda verdiği katkılarla onların omuzlarında bu sistemin yükseleceğinin de farkındayız” diye konuştu.

"Meslektaşlarımızın kendilerini geliştirmeye devam ederek bu işi yapmaları önemli"

Bakan Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu yeni atanan arkadaşlarımızın MEB’e geldiklerinde dahil olduklarında, okullarına geldiklerinde başka bir sorumlulukları da var. Sizin artık ‘mezun olduk ve öğretmen olduk’ şeklinde düşünmek yerine asla ‘mezun olmayacağız ve sürekli öğreneceğiz, sürekli kendimizi geliştireceğiz, bu sisteme çok daha büyük katkılar sağlayacağız’ şeklinde bir inanç geliştirmeniz bizi çok mutlu eder. Bu gençlerimizi yetiştiren anne babalara emeklerinden dolayı büyük şükran borçluyuz. Bu bir millet ödevidir, ülke ödevidir. Bu çocuklara bir hizmet aşkıdır. Bundan dolayı da anne babaların verdiği emeklerin farkındayız. Ataması gerçekleşecek olan öğretmen arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın kendilerini geliştirmeye devam ederek bu işi yapmalarının önemli olduğunun altını bir kez daha altını çizmek istiyorum. Eğer siz burada bu heyecanınızı meslek hayatınız boyunca korursanız o zaman inanın Türk eğitim sistemi çok büyük mesafeler alacaktır. Ama atandıktan sonra bir atalet olursa, bir yavaşlama olursa da o zaman yaptığımız işin hakkını, hukukunu teslim etmemiş olacağız. Bütün çocuklarımız için kurduğumuz çift kanatlı insan tasavvurumuza hizmet etme yolunda göstereceğiniz gayretler için teşekkür ediyorum.”

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu ise, “Bugünkü yapılacak atamayla 920 bin 524 olan öğretmen sayımız 940 bin 524’e çıkacaktır. Bu atamayla birlikte Türkiye geneli doluluk oranımız yüzde 89’dan yüzde 91’e çıkacaktır” şeklinde konuştu.

Atamaların başlamasıyla salondan çığlıklar yükseldi

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, salondaki öğretmen adaylarından 9 rakam aldı. ‘438786135’ rakamıyla kura çekimi yapıldı. Butona ise 4. sınıf öğrencisi Ümmügülsüm Kamacı bastı. Atamaların başlamasıyla salondan çığlıklar yükselirken, bazı adaylar ailelerine sarılarak sevinç gözyaşları döktü. Atama için butona basan Ümmügülsüm Kamacı, “Teyzemle geldik. Çok heyecanlıyım. Basarken çok korkuyordum teyzemin adı çıkmaz diye ama çıktı. Öğretmenlerden daha çok ben heyecanlıyım. Hepsi atansın, hepsi mutlu olsun” diye konuştu.

Ataması Yozgat’a yapılan Fatma Dağdelen, “Allah’ım isteyen, emek veren herkese nasip etsin. Çok güzel bir duygu. Hala çok heyecanlıyım. Yozgat, ilk tercihime atandım” dedi.

Zihin engelliler öğretmeni olarak Yozga’ta atanan Nariye Aslanbaş ise, “2016 yılı mezunuyum. İnşallah bütün bekleyen arkadaşlarımıza nasip olur bu mutluluk, onlar da yaşarlar” şeklinde konuştu.

Sinop merkeze atanan Hakan Vay şunları kaydetti:

“Sinop merkez oldu. Bilgisayar öğretmenliği. Eşim zaten öğretmen. 5 yıldır ben de atamayı bekliyordum. Bu sene nasip oldu. İnşallah herkese nasip olur bu kutsal meslek. Çok mutluyuz. Sinop’a daha hiç gitmedik. Şu an Malatya Hekimhan’da eşim öğretmen olduğu için orada yaşıyorduk.“

Eşi Merve Vay ise 3 yıldır öğretmen olduğunu belirterek, bu sene eş durumundan Sinop’ta birleşeceklerini ifade etti.

Ataması yapılan Zeynep Çakar, yakınlarını arayarak sevinç gözyaşlarıyla mutlu haberi paylaştı. Babası, çocuğu ve eşiyle birlikte Samsun’dan gelen Zeynep Çakar, “Aşırı heyecanlıyım. Ablamla birlikte girdik biz. Benim Urfa’ya, ablamın da Artvin’e çıktı. Çok mutluyum. Ben çok mutluyum. Matematik öğretmeniyim. Ablam da din kültürü öğretmeni. Ben 4 senedir bekliyordum. Ablam da senelerdir bekliyordu. Allah’a çok şükür aynı anda atandık. Çocuğum, eşim hep birlikte geldik. Çok istediğim bir okuldu, çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı.

Eşi Raif Çakar, “Samsun’dan geldik. Gelirken de çok heyecanlıydık. İstediğimiz yer oldu. İnşallah herkes sevinmiştir. Herkese hayırlı atamalar” dedi.

Baba Şaban Aydın ise iki kızının da atanmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, Samsun’dan geldiklerini ifade etti.

Bakan Selçuk, Bakanlığın fuaye alanında öğretmen adaylarıyla fotoğraf çektirdi. Milli Eğitim Bakanlığının önünde ise ataması gerçekleştirilecek öğretmenler içeri girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı