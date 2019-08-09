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20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 16:37 | Son Güncelleme

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı (2) İKİ KARDEŞİN ATAMA SEVİNCİ Kurayla yapılan atamada Ali Can Tekel ve Ebru Nur Tekel kardeşlerin de ataması gerçekleşti.

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı (2)
İKİ KARDEŞİN ATAMA SEVİNCİ
Kurayla yapılan atamada Ali Can Tekel ve Ebru Nur Tekel kardeşlerin de ataması gerçekleşti. Çanakkale Biga'ya atanan Özel Eğitim Öğretmeni Ali Can Tekel, "Çok heyecanlıyım, en sonunda oldu. Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerime, arkadaşlarıma, kimi görsem anlatacağım bu durumu" diye konuştu. İstanbul’a atanan Fen Bilgisi Öğretmeni kız kardeşi Ebru Nur Tekel ise, "Muhteşem bir duygu, anlatamıyoruz. Altıncı senem benim. Hiç beklemediğim anda atandım, çok güzeldi. Vazgeçmesinler, hedeflerinin hayallerinin peşinden her daim gitsinler" dedi. İki çocuğunun birden atamasının sevincini yaşayan anneleri ise "Çok heyecanlıyım, hem kızım hem oğlum, 6 senedir bekliyorduk biz bu günü. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
15 YIL SONRA GELEN ATAMA
2 çocuk annesi Reyhan Keskin de 15 yıl sonra atandı. Erzurum Olur'a atanan Nakış Öğretmeni Keskin, "15 yıldır bu günü bekliyormuşum, çok şükür. 6 ve 4 yaşlarında iki çocuğum var. Eşim polis memuru, Hakkari Çukurca’daydık biz daha önce. Şimdi Olur’a gideceğiz inşallah. Şark olduğu için bir arada olacağız. 15 yıldır bekliyordum. Nasip bu yılmış. Çok mutluyum" dedi.

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