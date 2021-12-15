20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı kılavuzu yayınlandı mı? Sözleşmeli sağlık personeli alımı ne zaman?

20 bin sözleşmeli sağlık personeli hakkında detaylar araştırılırken, alım kılavuzu da merak edilenler arasında yerini aldı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün konuyla ilgili açıklamada bulundu.

20 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, resmi sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alım kılavuzunun yarın yayımlanacağını açıkladı.

Hüseyin Aygün, "Değerli adaylarımız, Sağlık Bakanlığının 20.000 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yarın kılavuzu yayımlayacağız ve tercih sürecini başlatacağız. Sizlere ve sağlık camiasına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Değerli adaylarımız,

Sağlık Bakanlığının 20.000 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yarın kılavuzu yayımlayacağız ve tercih sürecini başlatacağız. Sizlere ve sağlık camiasına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. @saglikbakanligi — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) December 15, 2021

HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 bin personel alımı tercih kılavuzunun yayımlanacağı duyurmuştu. Buna göre 10.348 hemşire, 1.600 ebe ve 6.604 sağlık teknisyeni/ sağlık teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacak.

