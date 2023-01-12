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  4. 20 bin TL de yetmedi... Sabah dükkanına geldiğinde gözlerine inanamadı! Böylesi ne görüldü ne duyuldu

20 bin TL de yetmedi... Sabah dükkanına geldiğinde gözlerine inanamadı! Böylesi ne görüldü ne duyuldu

12.01.2023 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiracı ve mülk sahibi anlaşmazlıklarında yeni haberler gelmeye devam ediyor. Sultanbeyli'de bir dükkan sahibiyle kiracısı arasında yaşananlar ise büyük şaşkınlık yarattı. Dükkan sahibi, sözleşme yenilediği kiracısıyla sözleşmede yazan 7 bin TL'ye rağmen ilk 6 ay 15 bin TL sonraki 6 ay 20 bin TL olacak şekilde yeni bir sözleşme yapmak isteyince tartışma çıktı. Kiracı, dükkan sahibinin kendilerini çıkmaları için tehdit ettiğini söyledi. Dükkan sahibinin dükkanın önüne kum döktürmesi ise şoke etti.

20 bin TL de yetmedi... Sabah dükkanına geldiğinde gözlerine inanamadı! Böylesi ne görüldü ne duyuldu

Akıllara durgunluk veren olay, Sultanbeyli’de Hamidiye Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde bulunan bir oto aksesuar dükkanının önünde gerçekleşti. İddiaya göre dükkanın kiracısı Özkan Çalık, önceden 5 bin TL kira ödediği dükkan sahibi S.Y. ile yeni kira sözleşmesi için anlaştı. Dükkanın kiracısı ile sahibi, aylık 7 bin liralık sözleşmeye 2022’nin Kasım ayında imza attı. Kiracı Özkan Çalık, dükkan sahibi S.Y.’nin talebi üzerine 6 aylık kirayı da peşin verdi. Fakat birkaç gün sonra S.Y. kiracısı Özkan Çalık’ı arayarak ‘siz beni kandırdınız’ dedi ve daha fazla kira talebinde bulundu. Dükkan sahibinin yeni sözleşmede ilk 6 ay 15 bin TL sonraki 6 ay 20 bin TL istemesi üzerine dükkan sahibi ile kiracı arasında anlaşmazlık yaşandı. Bugün sabah saatlerinde de dükkan sahibi S.Y. bir kamyonu getirterek dükkanın önüne kum yığını döktürdü. Dükkanının önün kum yığını ile kapandığını gören kiracı Özkan Çalık şaşkınlık yaşadı. Çalık konu ile ilgili şikayetçi olacağını belirtti.

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"20 BİN LİRA OLACAĞINI SÖYLEDİ! DÜKKANIMIZIN ÖNÜNE KUM DÖKTÜRMÜŞ"

Dükkan kiracısı Özkan Çalık, “2023’ün sözleşmesini 2022’nin 11’nci ayında yeniledik. Dedik ki ‘biz yılbaşı gelince yapalım.’ O da ‘hayır benim kafam rahat olacak şimdiden sözleşme yapalım’ dedi. 5 bin lira kira veriyorduk 7 bin lira yaptık, anlaştık. 6 aylık peşin kira istedi onu da yatırdık. Kontratın süresi vardı yeniledik. 2023’ün kontratının 6 aylık parasını peşin yatırdık. 1’inci ayın 3’ünde yatırdık, 5’inde bizi telefonla ‘siz beni dolandırdınız, kandırdınız’ diye mesajlar attı. Tekrar yeni kontrat yapmamızı istedi. Daha fazla kira istedi, ‘15 bin lira kira olacak ya da dükkanımdan çıkın’ dedi. 6’ncı aydan sonra da 20 bin lira olacağını söyledi. Biz buna ılımlı şekilde yaklaştık. Ama ılımlı yaklaşmamızdan bizi korkak olarak ilan edip bizim üstümüze geldi. Tehdit mesajları var. ‘Ben kefenimi giydim sizi oradan ölü ya da diri de olsa oradan çıkartacağım’ diye mesajlar var. Karakolda suç duyurusunda bulunacağız. Sabah gelince, dükkanımızın önüne kum döktürmüş. Kamyoncu arkadaşı da dükkana dolgu yapacağım diye kandırmış. Dükkanımızı açamıyoruz” dedi.

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BAŞKA BİR KİRACISINDAN DA 20 BİN TL İSTEDİ

Dükkan sahibi S.Y.’nin önüne kum döktürdüğü dükkanın yanındaki dükkanın da sahibi olduğu ve oradaki kiracısından 20 bin TL istediği öğrenildi. 20 bin TL kirayı karşılayamayacağını belirten kiracı Derya Karakartal ise sözleşme yenilemeyerek dükkandan ayrıldı. Derya Karakartal, “Ben bir yıldır burada faaliyet gösteriyordum. Benim kiram 6 bin liraydı. 10 bin lira teklif etmeyi düşünüyordum adam kalktı benden 20 bin lira kira istedi. Ben de o parayı ödeyemeyeceğim, sözleşmem de bitti diye çıkmaya mecbur kaldım. Cumartesi günü sözleşmem doldu pazartesi günü dükkanı sabah teslim ettim diye benden depozitomdan iki günlük para kesmiştir” dedi.

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O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Kiracısıyla anlaşamayan dükkan sahibinin dükkanın önüne kamyon yanaştırarak kum döktürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

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İstanbul Sultanbeyli kira sözleşmesi dükkan kiralık işyeri

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