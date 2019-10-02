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20 bin yaya geçidinde 200 bin görevli geçiş üstülüğünü denetledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 15:57 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülke genelinde 20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk görevlisinin geçiş üstünlüğünü denetlediğini belirterek, "Valiliklerimize, belediyelerimize ve kaymakamlıklarımıza istirham ediyorum.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülke genelinde 20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk görevlisinin geçiş üstünlüğünü denetlediğini belirterek, "Valiliklerimize, belediyelerimize ve kaymakamlıklarımıza istirham ediyorum. Bu yaya görsellerini tamamlayalım. Bu görseller hem sürücü için hem de buradan geçen yayalar için yaya üstünlüğünü belirten bir anlayışı belirtmektedir" dedi.
Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla ülke genelinde 20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk görevlisi, ikişer saat yaya nöbeti tuttu. İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara’daki uygulamalara katıldı. Bakan Soylu, Yenimahalle’de bulunan Orhan Cemal Fersoy İlkokulu önündeki yaya geçidinde öğrencilerle karşıdan karşıya geçti. Öğrenciler, kırmızı düdükleri, ellerinde dövizlerle yaya geçiş üstünlüğüne dikkat çekti. Heyet ardından TBMM önünde bulunan Akay Kavşağı’ndaki yaya geçitlerinden de öğrencilerle beraber geçti.

"Geçiş hakkı yayanındır"
Bakan Soylu yaptığı açıklamada, “Trafik kazalarında meydana gelen ölümler yüzde 34.5 azaldı. Ekim ayında çıkan kanun ve ortaya çıkan tüm süreçler, oluşturduğumuz denetimler, eğitimler ve farkındalık kampanyalarının tamamı bir sonuç oluşturuyor. Valiliklerimize, belediyelerimize ve kaymakamlıklarımıza istirham ediyorum. Bu yaya görsellerini tamamlayalım. Bu görseller hem sürücü için hem de buradan geçen yayalar için yaya üstünlüğünü belirten bir anlayışı belirtmektedir. Tüm sürücülerimize sesleniyoruz. Özellikle okulların önünde çok dikkat etmelerini söylüyoruz. İlk geçiş hakkının yayanın olduğunu söyleyen kanun çıkmıştır. Buna bir hem caydırıcılık açısından cezalar uygulanmaktadır. Jandarma ve emniyet trafik görevlilerimizi kendilerine verilen denetim hakkına riayet ederek buna sahip çıkmaya çalışmaktadırlar” dedi.

Düzenleme neyi içeriyor?
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 74’üncü maddesinde yapılan değişikle sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorunda.

20 bin yaya geçidinde 200 bin görevli geçiş üstülüğünü denetledi

20 bin yaya geçidinde 200 bin görevli geçiş üstülüğünü denetledi

20 bin yaya geçidinde 200 bin görevli geçiş üstülüğünü denetledi

20 bin yaya geçidinde 200 bin görevli geçiş üstülüğünü denetledi

20 bin yaya geçidinde 200 bin görevli geçiş üstülüğünü denetledi

20 bin yaya geçidinde 200 bin görevli geçiş üstülüğünü denetledi

20 bin yaya geçidinde 200 bin görevli geçiş üstülüğünü denetledi

20 bin yaya geçidinde 200 bin görevli geçiş üstülüğünü denetledi

20 bin yaya geçidinde 200 bin görevli geçiş üstülüğünü denetledi

20 bin yaya geçidinde 200 bin görevli geçiş üstülüğünü denetledi

20 bin yaya geçidinde 200 bin görevli geçiş üstülüğünü denetledi

20 bin yaya geçidinde 200 bin görevli geçiş üstülüğünü denetledi

20 bin yaya geçidinde 200 bin görevli geçiş üstülüğünü denetledi

20 bin yaya geçidinde 200 bin görevli geçiş üstülüğünü denetledi

20 bin yaya geçidinde 200 bin görevli geçiş üstülüğünü denetledi

20 bin yaya geçidinde 200 bin görevli geçiş üstülüğünü denetledi

20 bin yaya geçidinde 200 bin görevli geçiş üstülüğünü denetledi

20 bin yaya geçidinde 200 bin görevli geçiş üstülüğünü denetledi

20 bin yaya geçidinde 200 bin görevli geçiş üstülüğünü denetledi

20 bin yaya geçidinde 200 bin görevli geçiş üstülüğünü denetledi

20 bin yaya geçidinde 200 bin görevli geçiş üstülüğünü denetledi
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