20 binin üzerinde turist! Kısıtlamalar bitti, Rus turistler Antalya'ya akın etti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Rusya'nın uyguladığı uçuş kısıtlaması 22 Haziran itibarıyla sona erdi. Kararı sevinçle karşılayan Rus turistler ise rezervasyon yaparak uçaklarla Antalya'ya geldi. İki günde Antalya'ya 20 binin üzerinde Rus turist geldi.

20 BİNİN ÜZERİNDE TURİST GELDİ

Antalya Havalimanı'na ilk gün 29, ikinci gün 40 uçakla gelen 20 bin Rus turist, tatillerine başladı. 5 yıldızlı otelleri tercih eden Rusların en sevdiği destinasyonlardan biri olan Kemer ilçesinde de hareketlilik yaşanıyor. Ay Işığı Koyu'na gelen Rus turistler deniz kum ve güneşin keyfini sürüyor. Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 25 dereceyi gösterdiği ilçede Ruslar çoğunlukla güneşlenmeyi tercih ediyor.

(İHA)

