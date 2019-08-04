20. Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali sona erdi

Yöntem, “20 yıldır Kültür ve Sanat Festivali yapmak herkesin harcı değil, sayın başkanı ve ekibini tebrik ediyorum. Sanat iyileştirir, birleştirir, güçlendirir, üretir. Sanattan hiçbir zaman ayrılmayalım. Böyle güzel bir geceyi bu ödülü verdiği için teşekkür ederim, sizlerle paylaştığım için de hepinize teşekkür ederim.ö Dedi.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından sevgi, barış ve kardeşlik temasıyla 20. düzenlenen Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, 10. Gününde son buldu. Festivalde, konuk ülkeler son kez dans gösterisi yaptı.

Nermin GEYİK-Robert Sina BADENDİECK İSTANBUL,(DHA) 10 gün boyunca 71 ülkeden gelen sanat elçilerini İstanbul ile buluşturan 20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali sona erdi. Festivalin son günü kapsamında CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Festival Onursal Başkanı Tahsin Öztiryaki ve Müjdat Gezen katıldı. Festival kapsamında Yaşam Boyu Kültür Sanat Ödülü ise Oya Başar ve Selçuk Yöntem'e verildi.

GEZEN, LEVENT KIRCA'YI ANDI

Oya Başar'a ise ödülü Müjdat Gezen tarafından verildi. Gezen, “O, bize Türkiye'nin en büyük komedyeni Levent Kırca'nın emanetidir. Onu da rahmetle anıyoruz buradaö dedi.

Başar “ Ne mutlu bana senin elinden ödül almak. Ben senin asistanındım, hocam" şeklinde konuştu.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI AKGÜN: MİMAR SİNAN KÖPRÜSÜ ÜZERİNDEN HEP BERABER SEVGİ BİRBİRİMİZE BARIŞ HEPİMİZE DEDİK

Festivalin son günü kapsamında konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün “Hasan Akgün, Uluslararası 20. Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin sonuna geldik. Bu festivale 20 sene önce Tahsin Öztiryaki, Gürhan Ozanoğlu kardeşimle başladık. Birlikte devam ediyoruz" dedi. Akgün, “Bir kez daha hatırlatmak istiyorum, dünyanın kültür ve sanat festivalleri arasında ilk üç ve beşte yer alan Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ni Büyükçekmece ailemle, gençlerimizle kadınlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, muhtarlarımızla büyün ailemizle büyüttük, çalıştık, dünyanın en iyi festivali yaptık. 7 kez üst üste dünyanın en iyi kültür sanat festivalini aldık. Bu ödül ailemindir, bu ödül Büyükçekmece ailemizindir. Bu ödül kültür ve sanat ailemizindir. Festivalin 4 ayağı olduğunu biliyorsunuz, Dünya El Sanatları Bayramı Atölyesi, Dünya Heykel Sempozyumu, Dünya Fotoğraf Yarışması, Dünya Altın Köprü Halk Dansları yarışması ve çocuk temalı gösteriler. Yani bu festivalin sadece uluslararası dans yarışması olmadığını bilmenizi istiyorum. Bu sene Çağdaş Dans Yarışması ilave edildi, çok da güzel oldu. Gelecek sene daha güzel 21. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivaliyle birlikte olacağımıza inanıyorum. Sayın Bakanım milletvekillerim değerli sanatseverler, Uluslararası Büyükçekmece. Ana teması şudur; sevgi burada dostluklarla buluştu. Sevgi kültür, sanat barış Büyükçekmece Mimar Sinan Köprüsü üzerinde Dünyanın 71 ülkesinden buraya gelen sanat elçilerimizle birlikte aynı noktada buluştuk Mimar Sinan Köprüsü üzerinden hep beraber sevgi birbirimize barış hepimize dedik. Bu nedenle Dünya Festivaller Birliği, Uluslararası Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali f. CIOFF ve FİDAF'ın A kategorisindeki tek festivalidir. Dünya kültürüne dünya sanatına dünya dostluk kardeşlik barışına hizmet eden, müthiş bir dünya kültür hizmetidir. “ diyerek Festivale destek veren herkese ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti teşekkür eden Akgün, sözlerini “21. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivalinde buluşmak üzere sevgi birbirimize barış hepimize" diyerek bitirdi.