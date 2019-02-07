20 dakika önce aldığı araba hurdaya döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kamyonetin arkadan çarptığı otomobilde ağır maddi hasar meydana geldi. Sürücünün otomobili kazadan 20 dakika önce satın aldığı öğrenildi.

Kaza Bursa-Ankara yolunda Hikmet Şahin köprülü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Muhammed Yılmaz idaresindeki 17 AAV 411 plakalı kamyonet, Hüseyin Özer’in kullandığı 16 AAK 861 plakalı özel otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobilde ağır maddi hasar meydana geldi. Hurdaya dönen otomobilin Hüseyin Özer tarafından kazadan yaklaşık 20 dakika önce satın alındığı öğrenildi.

Özer, kazaya aniden yan yoldan çıkan bir aracın sebep olduğunu belirterek, "Aracımla seyir halindeyken aniden yan yoldan bir araç çıktı. Yavaşlamak zorunda kaldım. Bu sırada arkamdan gelen kamyonet bana çarptı. Kazaya sebebiyet veren araç ise kayıplara karıştı" diye konuştu



