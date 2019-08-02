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20 dakika sürüyor, turistler oraya akın ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 12:38 | Son Güncelleme

Marmaris’in Söğüt Mahallesi’nde gün batımı izleyenleri hayran bırakıyor.

Marmaris’in Söğüt Mahallesi’nde gün batımı izleyenleri hayran bırakıyor. Yaklaşık 20 dakika süren görsel şölen için yerli ve yabancı turistler bölgeye akın ediyor.
Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi gün batımı izleyenleri etkiliyor. Yaklaşık 20 dakika süren görsel şölen için yerli ve yabancı turistler bölgeye akın ediyor. Gün boyu etrafı aydınlatan güneşin yerini karanlığa bıraktığı o anlar büyük beğeni topluyor. Birçok ziyaretçi alev topunu andıran güneşi arkalarına alarak o anları ölümsüzleştiriyor. En iyi gün batımının Söğüt Mahallesi’nde izlendiğini belirten işletmeci Bedriye Kurum, “Söğüt gün batımının en güzel yaşandığı yer. Burayı genelde yerli ve yabancı turistler gün batımını izlemek için geliyorlar. Gün batımını izlemek isteyen misafirlerimizi Marmaris’e bekliyoruz” dedi.
Tatil için İzmir’den gelen Zafer Yavaşçı ise, “Marmaris’in Söğüt Mahallesi güneşin battığı en güzel yer. Herkese şiddetle tavsiye ediyorum” dedi.

20 dakika sürüyor, turistler oraya akın ediyor

20 dakika sürüyor, turistler oraya akın ediyor

20 dakika sürüyor, turistler oraya akın ediyor

20 dakika sürüyor, turistler oraya akın ediyor

20 dakika sürüyor, turistler oraya akın ediyor

20 dakika sürüyor, turistler oraya akın ediyor

20 dakika sürüyor, turistler oraya akın ediyor

20 dakika sürüyor, turistler oraya akın ediyor

20 dakika sürüyor, turistler oraya akın ediyor

20 dakika sürüyor, turistler oraya akın ediyor

20 dakika sürüyor, turistler oraya akın ediyor

20 dakika sürüyor, turistler oraya akın ediyor

20 dakika sürüyor, turistler oraya akın ediyor
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