20 dakikalık kovalamaca! Araçtan inenlerin sayısı polisi bile şaşırttı

Polise yakalandıktan sonra teslim olmaları gerektiği düşüncesini kabullenen kişiler polisin uyarılarının ardından araçtan indi. Arabadan 8 kişinin çıkmasının ardından neden kaçtıklarını öğrenmeye çalışan polisler, kişilerin Suriye uyruklu olduğunu ve ülkeye kaçak yollarla girdiğini tespit etti.
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