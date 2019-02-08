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20 dakikalık kovalamaca! Araçtan inenlerin sayısı polisi bile şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 08:18 | Son Güncelleme

Adana'da dur ihtarına rağmen ilerlemeye devam eden otomobil, 20 kilometrelik kovalamaca sonunda polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Arabadakilerin dışarı çıkmasını isteyen polis, gördüğü tablo karşısında şaşırmadan edemedi.

Polise yakalandıktan sonra teslim olmaları gerektiği düşüncesini kabullenen kişiler polisin uyarılarının ardından araçtan indi. Arabadan 8 kişinin çıkmasının ardından neden kaçtıklarını öğrenmeye çalışan polisler, kişilerin Suriye uyruklu olduğunu ve ülkeye kaçak yollarla girdiğini tespit etti.

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobil 20 kilometrelik kovalamaca sonucunda yakalandı.
Otomobil içerisinde sürücüde dahil olmak üzere ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 Suriye uyruklu vatandaş gözaltına alındı.
Olay, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun Mersin yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoban içerisinde sabit asayiş uygulamasında ‘dur’ ihtarına uymayan 31 MA 3947 plakalı otomobil sürücüsü kaçmaya başladı.
Otoyol üzerinde 20 kilometrelik süren kovalamaca sonucunda otomobil kıskıvrak yakalandı. Otomobil sürücüsü de dahil olmak üzere ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 Suriye uyruklu vatandaş yakalanarak gözaltına alındı.
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Anahtar Kelimeler:
adana araba polis

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