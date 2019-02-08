20 dakikalık kovalamaca! Araçtan inenlerin sayısı polisi bile şaşırttı

Polise yakalandıktan sonra teslim olmaları gerektiği düşüncesini kabullenen kişiler polisin uyarılarının ardından araçtan indi. Arabadan 8 kişinin çıkmasının ardından neden kaçtıklarını öğrenmeye çalışan polisler, kişilerin Suriye uyruklu olduğunu ve ülkeye kaçak yollarla girdiğini tespit etti.