20. Devlet Türk Sanatları Yarışması’nda ödüller sahiplerini buluyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen 20. Devlet Türk Sanatları Yarışması’nın ilk etabında ödüle layık görülen eserler belli oldu. Hüsn-i hat, tezhip ve minyatür kategorilerinde toplam 113 bin lira para ödülü verilecek.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un katılımıyla 5 Aralık’ta saat 14.30’da Ankara’daki Mustafa Necati Kültür Evi’nde düzenlenecek ödül töreninin ardından eserler ziyarete açılacak. Sergi 16 Aralık’a kadar ziyarete açık olacak.

Yarışmada ödüle layık görülen eserleri Prof. Dr. Mehmet Hüsrev Subaşı, Prof. Dr. Serpil Bağcı, Dr. Öğretim Üyesi Gülnihal Küpeli, Dr. Öğretim Üyesi M. Nasuhi Çelebi, Mehmet Özçay, Nilgün Gençer, Gülçin Anmaç, Mustafa Çelebi ve Bakanlık Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç değerlendirdi. Yarışmanın ilk bölümünde yapılan 108 başvurudan hüsn-i hat alanında iki eseri ayrı ayrı 20 bin liralık başarı ödülüne, bir eseri 5 bin liralık mansiyon ödülüne layık gören seçici kurul, tezhip alanında başarı ödülüne bir, mansiyona ise üç eseri layık gördü. Minyatürde üç eser ayrı ayrı 5 bin liralık mansiyon ödülü aldı. Yarışmanın sergileme ödülü olarak ise sergilenmeye layık görülen 18 eser için biner liralık para ödülü verilecek.

20. Devlet Türk Sanatları Yarışması’nın ikinci bölümünün ise 2020 yılında ebru, katı, çini deseni ve kalemişi kategorilerinde yapılması planlanıyor.

