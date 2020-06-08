20 dk öğle uykusu vücutta neler değiştiriyor?

Stresi azaltıyor: Kısa süreli öğle uykusu sizi stresten uzaklaştırır ve rahatlamanıza sebep olur. Gün içerisinde kendinizi daha enerjik hissedebilir ve yüzünüzün her zaman gülümsemesini sağlayabilir.

Hafızayı güçlendirir: Derin uykunun vücut üzerinde birçok faydası var. Özellikle derin REM uykusunun bilişsel süreçlerle doğrudan ilişkili olduğu biliniyor. Bu yüzden gün ortasında REM uykusuna dalabileceğiniz bir öğle uykusunun bilişsel faaliyetler üzerinde fayda sağlaması bir sürpriz değil. Ancak 60 dakikalık uykular bile zihinsel yorgunluğun azalmasına yardımcı oluyor. 2008 yılında yapılan bir çalışma kapsamında öğle uykusuna yatanlarla yatmayanların fMRI sonuçları karşılaştırılmış ve öğle uykusuna yatanların beyinlerinde daha fazla aktivite olduğu tespit edilmiş.

Çoğu uzman öğle uykusunun insan vücudu üzerinde sayısız fayda olabileceğini söylüyor. Uzmanlara göre gün ortasında zihninizi tazelemek ve enerjinizi yükseltmek için 10-20 dakikalık kısa bir uyku yeterlidir. Öğle uykusunun süresi uzadıkça, uyanıp günün geri kalanına devam etme kabiliyetiniz azalıyor. Peki, öğle uykusunun vücuda faydaları neler?

Yaratıcılığınızı artırır: Çok uzun süre düşünüp bulamadığınız çözümü, öğle uykusu sırasında bir anda gözlerinizi açıp bulabilirsiniz. Bir grup araştırmacı, öğle uykusundan sonra neden insanların beyinlerinde bir ışık yandığını tespit etmeye çalışmış ve bunun sonucunda öğle uykusuna yatan insanların beyinlerinin sağ yarısındaki aktivitenin daha fazla olduğu görülmüş.

Moralinizi yükseltir: Öğle uykusunu almamış bir çocuğun ne kadar huysuz olduğunu düşünün. Uykusuzluk ve bunun yarattığı huzursuzluk yetişkinlerde de aynı etkiye sebep oluyor. Kısa bir kestirme, moralinizi yükseltebilir ve keyfinizi yerine getirebilir.

Verimli olmanızı sağlar: Çoğu uzman öğle uykusunun tembellik değil, aksine verimliliği artırdığını söylemektedir. Uyku uzmanı Sara Mednick, verdiği bir röportajında kısa süreli öğle uykularının en yorgun işçilerde bile verimliliği artırdığını söyledi.

Dikkat dağınıklığını önler: NASA'nın yaptığı araştırmalara göre, 40 dakikalık öğle uykusuna yatan pilotların diğerlerine nazaran çok daha fazla dikkat seviyesine sahip oldukları görülmüştür. Hardvard Men's Health Watch da 20 dakikalık öğle uykularının bile vardiyalı işçilerin dikkatini artırdığını söylemişti. Bu yüzden 10 dakikalık kısa kestirmeler bile insanın kendini daha dikkatli hissetmesini sağlıyor.

