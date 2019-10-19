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20 dönümlük alan üzerine kurulu 'Kedi Kasabası'

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 12:44 | Son Güncelleme

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi tarafından Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi içerisinde 20 dönümlük alan üzerine kurulu 'Kedi Kasabası', sokak kedilerine yuva oluyor.

20 dönümlük alan üzerine kurulu 'Kedi Kasabası'

Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Büyükşehir Belediyesi tarafından Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi içerisinde 20 dönümlük alan üzerine kurulu 'Kedi Kasabası', sokak kedilerine yuva oluyor. Kedilere özel, klasik müzik dinletisi sunulan kasabada, bungalov evler, kedi köprüsü, tırmanma ve beslenme alanları bulunuyor. Kediler için her detayın düşünüldüğü keyifli bir ortamda yaşam süren kasabadaki 420 kediden bazıları ise talebe göre sahiplendiriliyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’nin yer aldığı 10 dönümlük bir alanı, 2 yıl süren çalışmanın ardından 2015'de 'Kedi Kasabası'na dönüştürdü. Alana, kedilerin tekli ya da çoklu halde kalabilecekleri ahşap barınaklar yerleştirildi. Ağaçlara monte edilen hoparlörlerden gün içinde klasik müzik çalınan kasabada, kedilere özel, bungalov evler, kedi köprüsü, oyun ve tırmanma alanları, toplu yaşam ile beslenme alanları da yapıldı. 2017 yılında alanın genişliği 20 dönüme çıkarıldı. Sokak kedileri, tesise getirilerek önce kısırlaştırılıp ardından alışma dönemini geçirecekleri bölüme yerleştirilip ihtiyaçları karşılanmaya başlandı.
KEDİ NÜFUSU 420'YE ULAŞTI
Kendileri için her detayın düşünüldüğü keyifli bir ortamda yaşam süren kasabadaki her bir kedi, kayıt altına alındı. Kent ve bölgede sahipleri tarafından da evcil hayvanların getirildiği kasabadaki kedi nüfusu sayısı zamanla arttı. İlk yıllarda 200 kediye yuva olan kasabada, kedi nüfusu 420'ye ulaştı. Ayrıca kedi kasabasında bulunan kedilerin, talebe göre hayvan severler tarafından sahiplenildiği kasabayı ziyaret edip, kedilerinin keyfini görenler ise, sevmeden geçemiyor.
HER DETAY DÜŞÜNÜLDÜ
Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Nurhan İşler, kedilerin doğal yaşamları için kasabada her detayın düşünüldüğünü belirterek, "Burası kediler için doğal yaşam alanı. Sokaklarda yaşayıp buraya getirilen kedilerimiz için benzer şartlar mevcut. Bu alan içinde bir kedi, sokakta ne şekilde ulaşabiliyorsa aynı şekilde ulaşabilmekte. Kendi ihtiyaçlarının karşılanabileceği bir çalışma oluşturuldu. Burada kedilerin baskın olmalarına göre yaşayabilecekleri tekli evler gibi aile olarak yaşayabileceği bungalov evler de mevcut. Ayrıca burada kışlık evlerimiz de mevcut. Sokaktan getirilen hayvanlarımızı kısırlaştırdıktan sonra doğal yaşam alanlarıyla bir bütünlük sağlayabilecekleri bir yer burası. Kedilerimizin sokaklarda en azından şiddete eziyete maruz kalmadan sokak yaşamının getirdiği sıkıntıları da yaşamadan burada yaşama fırsatını edinmiş durumdalar" dedi.
'DAHA FAZLA DUYARLILIK BEKLİYORUZ'
Kedi kasabasının Türkiye'de tek olduğunu, vatandaşların talepleri halinde kedilerle bir araya gelip onları sahiplenebildiklerini de kaydeden İşler, "Sahiplenme noktasında halkımızın daha fazla duyarlılık göstermesini bekliyoruz. Bugüne kadar alanımıza 2 bin 500 kedi gelmiş. Şu an itibariyle 420 kedi burada yaşıyor. Türkiye'de kedi kasabası herhangi bir yerde yok. Dünyada karşılığı Kanada'da park olarak, Japonya'da köy olarak, Almanya'da da kafe olarak var" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

20 dönümlük alan üzerine kurulu 'Kedi Kasabası'20 dönümlük alan üzerine kurulu 'Kedi Kasabası'20 dönümlük alan üzerine kurulu 'Kedi Kasabası'20 dönümlük alan üzerine kurulu 'Kedi Kasabası'

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