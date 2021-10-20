20 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama linki

Başlangıcından itibaren birkaç dakika içerisinde belli olan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden paylaşılıyor. Gerekli sorgulamalar, Milli Piyango'nun internet sitesinden yapılıyor. Öte yandan Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı olarak da takip edilebilir. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama linki...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA LİNKİ

20 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucunu Milli Piyango'nun "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden sorgulayabilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO CANLI İZLEME LİNKİ

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21.30'da başlıyor. Söz konusu çekilişi MP TV üzerinden canlı takip etmek için, "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine erişim sağlayınız.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.



