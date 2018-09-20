20 Eylül Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Senato'daki Anayasa Mahkemesi üyesi adayı Brett Kavanaugh'yu cinsel saldırıyla suçlayan psikoloji profesörü Christine Blasey Ford'un FBI soruşturması yapılması talebinin Senato'daki Cumhuriyetçiler tarafından reddedilmesinin Kavanaugh'nun onay sürecini hızlandırabileceğini yazıyor. Gazete, Ford'un FBI soruşturması olmadan Pazartesi günü Senato Adalet Komisyonu önünde ifade vermeye direnmesinin Cumhuriyetçi Parti'nin yeniden Kavanaugh'nun yanında yer almasına yol açtığı yorumunda bulunuyor. Ford'un Pazartesi günü komisyon önüne çıkmaktan vazgeçmesi, Kavanaugh'nun önümüzdeki hafta Senato'dan onay almasıyla sonuçlanabilir. Cumhuriyetçi Parti, Kongre ara seçimlerine yedi haftadan az süre kalması ve Kasım'da Demokrat Parti'nin Senato'da çoğunluğu elde etme olasılığı nedeniyle Kavanaugh'nun Anayasa Mahkemesi üyeliğini bir an önce onaylamak istiyor. Öte yandan Christine Blasey Ford'un avukatlarından gelen açıklamada, Ford'un Adalet Komisyonu'yla işbirliği yapmaya hala istekli olduğu, ancak sadece kendisinin ve Kavanaugh'nun katılacağı bir oturumun adil olmayacağına inandığı bildirildi. Ford, oturuma, 1980'li yıllarda yaşanan saldırıya tanık olan kişilerin de katılmasını talep ediyor. Adalet Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley ise oturumun kamuoyuna açık şekilde ya da kapalı kapılar ardında yapılabileceği konusunda esnek olduğunu, ancak oturumun tarihini değiştirmeyeceğini kaydetti. Gazete, FBI'ın Kavanaugh'ya ilişkin kriminal soruşturma açması olasılığının düşük olduğunu çünkü Ford'un Kavanaugh'ya yönelik iddialarının federal suç kapsamına girmediğini bildiriyor. Hukuk uzmanlarına göre cinsel saldırı bir eyalet suçu sayılıyor ve yaşandığı iddia edilen olayın üzerinden 30 yıldan fazla süre geçmiş olması, hukuki süreç açısından bir sorun oluşturuyor.

New York Times bugün ayrıca Başkan Trump'ın Çin'e karşı açtığı ticaret savaşını kazandığına inandığını, ancak dünyanın en büyük iki ekonomisi olan Çin ve Amerika'nın girdiği ekonomik soğuk savaşın etkilerinin Trump'ın başkanlığından çok sonra bile hissedileceğini yazıyor. Gazete, Çin'in e-ticaret, perakende ve internet devi Alibaba Grubu'nun başkanı Jack Ma'nın son gelişmelerle ilgili olarak, ”Bu çok uzun sürecek, kısa vadeli çözüm ararsanız bulamazsınız çünkü yok” şeklindeki sözlerini aktarıyor. Jack Ma'nın, geçen yıl Trump'la yaptığı bir toplantıda verdiği Amerika'da bir milyon insana istihdam yaratma taahhüdünden geri adım atması, iki ülke arasındaki ilişkilerde yaşanan gerginliğin somut örneklerinden biri. Öte yandan habere göre Trump'ın Çin'in misilleme yapması durumunda tüm Çin mallarına ek gümrük tarifesi getirme tehdidi, Pekin'i hem çok şaşırttı hem de kışkırttı. İş çevrelerinin ise Amerika'nın bu ticaret savaşından elde edeceği kazancın ne olacağı konusunda çok fikri yok. Avustralya eski Başbakanı ve Çin uzmanı Kevin Rudd ise 21'inci yüzyılın iki büyük gücü arasındaki bu yatırım, ticaret ve teknoloji savaşının nerede ve nasıl sonuçlanacağının bilinmediğini kaydetti. Gazete, Çin'deki yatırımların, fabrika imalatının, tüketici harcamalarının ve bunlara bağlı olarak ekonomik büyümenin bu yıl yavaşlama gösterdiğini, Amerika'nın ek vergi uygulamaları arttıkça durumun Çin açısından daha da kötüleşeceğini bildiriyor.