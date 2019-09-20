20 Eylül Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Beyaz Saray'da çalışan bir istihbarat yetkilisinin Başkan Trump'ın yabancı bir liderle yaptığı telefon görüşmesi ve görüşme sırasında söz konusu lidere verdiği bir söz nedeniyle kaygılanması üzerine istihbarat başmüfettişliğine yaptığı resmi şikayetin yeni ayrıntılarını aktarıyor. Gazete, şikayetin temelinde Trump'ın Mayıs ayındaki seçimleri büyük farkla kazanarak Ukrayna Devlet Başkanı koltuğuna oturan komedyen Volodimir Zelensky'yle yaptığı görüşmenin yer aldığını yazıyor. Habere göre Demokrat Partili liderler, bu ayın başında Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı'na mektup göndererek, Trump ve avukatı Rudy Giuliani'nin Ukrayna hükümetini yolsuzlukla mücadele kisvesi altında siyasi güdümlü iki soruşturma açmaya zorlamasına ilişkin kayıtların ibraz edilmesini talep etti. Soruşturmalardan ilki, yasadışı lobicilik faaliyetleri ve yolsuzluktan hüküm giyen ve halen hapiste bulunan Trump'ın eski kampanya sorumlusu Paul Manafort'a yardım etmeyi amaçlıyor. Diğeri ise Demokrat Parti başkan aday adayı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna doğalgaz firması Burisma'nın yönetim kurulunda geçirdiği süreyi hedef alıyor. Temsilciler Meclisi İstihbarat, Dış İlişkiler ve Denetleme Komisyonları, mektupta, 2020 seçimleri yaklaşırken Trump ve avukatı Giuliani'nin Ukrayna hükümetine ve yargı sistemine yönelik baskıları arttırdığını yazdı. Komisyonlar, Trump'ın, Rusya destekli ayrılıkçılara karşı verdiği mücadeleye destek amacıyla Ukrayna'ya ayrılan 250 milyon dolarlık yardımı askıya alma tehdidiyle ilgili medyada çıkan haberlere de atıfta bulundu.

Wall Street Journal ise Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun 2001 yılında çekilen ve yüzünü tamamen siyaha boyadığının görüldüğü fotoğraftan sonra 1990'lı yılların başına ait görüntülerde de aynı makyajı yaptığının ortaya çıktığını yazıyor. Gazete, 21 Ekim'de yapılacak genel seçimlere bir ay kala ortaya çıkan görüntülerin, Trudeau'nun yeniden seçilmek için yürüttüğü kampanyasını adeta alt üst ettiği yorumunda bulunuyor. Kamuoyu yoklamalarına göre Trudeau'nun Liberal Parti'siyle rakibi Muhafazakar Parti arasındaki yarış, başa baş gidiyor. Öte yandan Trudeau'nun Montreal'deki bir mühendislik firmasına yönelik kriminal soruşturmayı siyasi olarak engelleme girişiminde bulunduğuna ilişkin suçlamalar, liberalleri yıpratmıştı. Patlak veren bu skandal, Trudeau'nun bu yılın ilk yarısında popülaritesini kaybetmesine yol açmış, etik ve şeffaf bir yönetim vaadini adeta yerle bir etmişti. Trudeau, dün bir kez daha özür diledi ve yaptığının ırkçı bir davranış olduğunu kabul ettiğini kaydetti. Muhafazakar Parti lideri Andrew Scheer ise Trudeau'nun ırkçı bir eylemde bulunduğunu ve bunu kaç kez yaptığı konusunda yalan söylediğini, bu nedenle Kanada'yı yönetmeye uygun bir lider olmadığını kaydetti. Gazeteye göre yayınlanan fotoğraflar, kadınları ve azınlıkları üst düzey görevlere atayan, LGBT toplumundan geçmişte maruz bırakıldıkları muameleden ötürü özür dileyen, iktidara gelir gelmez Kanada'nın 25 bin Suriyeli mülteci kabul etmesi için girişim başlatan Trudeau açısından ciddi bir sorun oluşturuyor. Bunun nedeni, Trudeau'nun siyasi imajını, kapsayıcılık ve kültürel çeşitliliği teşvik üzerine kurmuş olması.