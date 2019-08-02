HABER

20 gün önce baba olmuştu, Elazığlı uzman çavuş şehit düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 23:38 | Son Güncelleme

Mardin’de bir üs bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Elazığlı uzman çavuş Muhammed Ata Kıratlı şehit oldu.

Mardin’de bir üs bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Elazığlı uzman çavuş Muhammed Ata Kıratlı şehit oldu. 20 gün önce baba olan şehidin acı haberi ailesine verildi.
Alınan bilgiye göre, Mardin’in Nusaybin ilçesindeki üs bölgesinde terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda 3 asker yaralandı. Hastaneye kaldırılan askerlerden Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı (27) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Şehit Kıratlı’nın Elazığ’ın Kovancılar ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde ikamet eden ailesine acı haber verildi. Acı haberi alan babayı ilçe kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, askeri personeller ve yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehidin evli ve 20 günlük bir bebeği olduğu öğrenildi.

PARTNERKimse gözünü alamadı!Kimse gözünü alamadı!
Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralıDenizli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı (2) - YenidenBagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı (2) - Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Ankara'da vahşet! Öldürüp yakmışlar

Kayseri'de esrarengiz olay! 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı

Kayseri'de esrarengiz olay! İşte o fotoğraf

Okul müdürü elinde fırçayla okulu boyuyor

Okul müdürünü gören şaşırmadan edemedi! Eline fırçayı aldı ve...

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.