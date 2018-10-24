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20 gün önce evlendiği şehit eşini asker selamıyla uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 16:12 | Son Güncelleme

MARDİN'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban (25), memleketi Çorum'da düzenlenen törenin ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/ÇORUM, (DHA)- MARDİN'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban (25), memleketi Çorum'da düzenlenen törenin ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Askeri kamuflaj desenli kıyafet giyen Muazzez Çoban, 20 günlük şehit eşini fotoğrafına asker selamı vererek uğurladı. Şehit eşinin boynundaki kolyede asker künyesi ve alyans yüzük bulunması ise dikkat çekti. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Çoban'ın cenazesi ilk olarak Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi üzerindeki ablası İlknur Çalış'ın evinin önüne getirildi. Burada yakınlarından helallik alınıp, dua edildi. Şehit Uzman Onbaşı Muhammet Çoban'ın cenazesi, daha sonra konvoy eşliğinde Akşemseddin Camii’ne götürüldü. Burada şehidin 20 gün önce evlendiği eşi Muazzez Çoban, tabuta sarılıp fotoğrafını öptü. Muazzez Çoban, şehit eşinin fotoğrafına asker selamı vererek uzun uzun baktı. Askeri kamuflaj desenli kıyafet giyen Muazzez Çoban'ın boynundaki kolyede asker künyesi ve alyans yüzük bulunması ise dikkat çekti. Şehit eşi Muazzez Çoban, tabut başında ağlayan yakınlarına, "Ağlamayın. Hainleri sevindirmeyin. Dik durun. Muhammedim ben söz verdim dik duruyorum" dedi. Acılı anne Aysel Sabuncuoğlu da şehit oğlunun tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin ablası İlknur Çalış ile kızı Hazal Çalış da tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Asker beresi takan Hazal Çalış dayısının tabutuna sarılıp öptü. Baba Dursun Çoban da oğlunun tabutu başında dua edip, taziyeleri kabul etti. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban'ın anne ve babasının, 12 yaşındayken ayrıldığı belirtildi. Kasım 2017'de göreve başlayan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban'ın ilk görev yerinin Mardin olduğu ve Jandarma Özel Harekatta görev yaptığı belirtildi. Öğlen namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban'ın cenazesi, kent merkezindeki şehitlikte toprağa verildi. Cenaze törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Sayan, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Kırıkkale Valisi İlker Haktankaçmaz, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, şehidi yakınları ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

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