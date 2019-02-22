HABER

20 gün sonra cansız bedeni bulunan Barış Kurt son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 17:52 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde sulara kapılan araçta olan ve 20 gün sonra cansız bedeni bulunan Barış Kurt, son yolculuğuna uğurlandı.Ezine’de 2 Şubat Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Menderes Çayı Akköy geçidinde sulara kapılarak kaybolan araçta olan Ezine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Barış Kurt, aracın düştüğü yerin yaklaşık 1,5 kilometre ilerisinde 3,5 metre derinlikte üzeri kil kaplı şekilde Jandarma Arama Kurtarma ekibi tarafından dün cansız bedeni bulundu.20 gün sonra cansız bedeni bulunan Barış Kurt için Ezine’ye bağlı Gülüce köyü camiinde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde sulara kapılan araçta olan ve 20 gün sonra cansız bedeni bulunan Barış Kurt, son yolculuğuna uğurlandı.
Ezine’de 2 Şubat Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Menderes Çayı Akköy geçidinde sulara kapılarak kaybolan araçta olan Ezine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Barış Kurt, aracın düştüğü yerin yaklaşık 1,5 kilometre ilerisinde 3,5 metre derinlikte üzeri kil kaplı şekilde Jandarma Arama Kurtarma ekibi tarafından dün cansız bedeni bulundu.
20 gün sonra cansız bedeni bulunan Barış Kurt için Ezine’ye bağlı Gülüce köyü camiinde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter Vekili Muharrem Erkek, Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Ezine Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu, okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Cenaze namazı öncesinde Barış Kurt’un babası Sedat Kurt, taziyeleri kabul etti. Anne Birgül Kurt ise tabut başında gözyaşlarını tutamadı.
Cenaze namazının ardından Barış Kurt, köy mezarlığına defnedildi.

20 gün sonra cansız bedeni bulunan Barış Kurt son yolculuğuna uğurlandı

20 gün sonra cansız bedeni bulunan Barış Kurt son yolculuğuna uğurlandı

20 gün sonra cansız bedeni bulunan Barış Kurt son yolculuğuna uğurlandı

20 gün sonra cansız bedeni bulunan Barış Kurt son yolculuğuna uğurlandı

20 gün sonra cansız bedeni bulunan Barış Kurt son yolculuğuna uğurlandı

20 gün sonra cansız bedeni bulunan Barış Kurt son yolculuğuna uğurlandı

20 gün sonra cansız bedeni bulunan Barış Kurt son yolculuğuna uğurlandı

20 gün sonra cansız bedeni bulunan Barış Kurt son yolculuğuna uğurlandı

20 gün sonra cansız bedeni bulunan Barış Kurt son yolculuğuna uğurlandı

20 gün sonra cansız bedeni bulunan Barış Kurt son yolculuğuna uğurlandı

20 gün sonra cansız bedeni bulunan Barış Kurt son yolculuğuna uğurlandı

20 gün sonra cansız bedeni bulunan Barış Kurt son yolculuğuna uğurlandı

20 gün sonra cansız bedeni bulunan Barış Kurt son yolculuğuna uğurlandı

20 gün sonra cansız bedeni bulunan Barış Kurt son yolculuğuna uğurlandı

20 gün sonra cansız bedeni bulunan Barış Kurt son yolculuğuna uğurlandı

20 gün sonra cansız bedeni bulunan Barış Kurt son yolculuğuna uğurlandı

20 gün sonra cansız bedeni bulunan Barış Kurt son yolculuğuna uğurlandı

20 gün sonra cansız bedeni bulunan Barış Kurt son yolculuğuna uğurlandı

20 gün sonra cansız bedeni bulunan Barış Kurt son yolculuğuna uğurlandı

20 gün sonra cansız bedeni bulunan Barış Kurt son yolculuğuna uğurlandı

20 gün sonra cansız bedeni bulunan Barış Kurt son yolculuğuna uğurlandı

20 gün sonra cansız bedeni bulunan Barış Kurt son yolculuğuna uğurlandı

20 gün sonra cansız bedeni bulunan Barış Kurt son yolculuğuna uğurlandı

20 gün sonra cansız bedeni bulunan Barış Kurt son yolculuğuna uğurlandı

20 gün sonra cansız bedeni bulunan Barış Kurt son yolculuğuna uğurlandı

20 gün sonra cansız bedeni bulunan Barış Kurt son yolculuğuna uğurlandı

20 gün sonra cansız bedeni bulunan Barış Kurt son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

Polis otosunda 'cinsel istismar' davasında yeni gelişme!

Polis otosunda 'cinsel istismar' davasında yeni gelişme!

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

6 yıllık küslük bitti... Burak bebek barıştırdı!

6 yıllık küslük bitti... Burak bebek barıştırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Reyhanlı saldırısının firari sanığı Aykan Hamurcu tutuklandı

Aykan Hamurcu tutuklandı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Kar yağışı ne zaman başlayacak?

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Ankara Garı saldırısının gerekçeli kararı açıklandı: Tüm toplum ve anayasal düzen hedef alındı

Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör saldırısının gerekçeli kararı açıklandı!

150 yıllık sır çözüldü! Zebraların çizgileri ne işe yarıyor?

150 yıllık sır çözüldü! Zebraların çizgileri ne işe yarıyor?

Adım adım onları takip ediyor

Adım adım onları takip ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.