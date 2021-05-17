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20 gün sonra yüz yüze eğitim başladı

17.05.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye’de 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanma sürecinin sona ermesiyle birlikte okul öncesi, 8 ve 12. sınıflar 20 günün ardından yüz yüze eğitime yeniden başladı.

20 gün sonra yüz yüze eğitim başladı

Türkiye’de 29 Nisan tarihinde başlayan ve 17 Mayıs tarihinde sona eren tam kapanma sürecinin ardında öğrenciler yeniden okullarına kavuştu. Nevşehir’de okul öncesi, 8 ve 12.sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başlarken diğer ara sınıflarda ise uzaktan eğitime devam ediliyor.

Özel Kardelen Koleji’nde yüz yüze eğitime başlayan anaokulu, 8 ve 12.sınıf öğrencilerinin mutlulukları gözlerinden okunurken Kardelen İlköğretim Okul Müdürü Burhan Kaynar 20 günlük aranın ardından yeniden yüz yüze eğitime başladıklarını ifade etti.

"6 HAZİRAN'A HAZIRLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Kaynar, “Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatlar doğrultusunda pandemi kuralları çerçevesinde 20 gün sonra okulöncesi ve 8.sınıflarımızda tekrar yüz yüze eğitimlerimize başladık. Çocuklarımızı okullarımızda gördüğümüz için çok mutluyuz. 8.sınıflarımız için LGS sınav hazırlıklarına devam ediyoruz. Malum biliyorsunuz 6 Haziran tarihinde LGS sınavı yapılacak. Yine pandemi kurallarına göre, sosyal mesafeye, maskeye ve hijyene uyarak öğrencilerimizi 6 Haziran tarihine en güzel şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Okulöncesinde biliyorsunuz eğitimi ilk basamağı orada başlıyor. Aynı şekilde etkinliklerimiz ve eğitimlerimiz ile çocuklarımızı en iyi şekilde geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) tam kapanma
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