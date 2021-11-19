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20 gün sürecek! Avusturya'dan tam kapanma kararı

19.11.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son haftalarda alınan kararların yetersiz olduğunu ve günlük vaka sayılarındaki artışın sürdüğünü belirterek pazartesi gününden itibaren 20 gün süresince herkesi kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını bildirdi.

20 gün sürecek! Avusturya'dan tam kapanma kararı

Başbakan Schallenberg, beraberindeki heyetle yaptığı basın toplantısında, alınan yeni kararları kamuoyuyla paylaştı.

"AŞIYA OLAN İLGİDE İSTENİLEN SEVİYEYE ULAŞILAMADI"

Aşı yaptırmış ya da hastalığı geçirmiş kişilere yönelik sokağa çıkma kısıtlaması uygulamamak için çok çaba sarf ettiklerini vurgulayan Schallenberg, ancak alınan son kararlara rağmen aşıya olan ilgide istenilen seviyeye ulaşılamadığını ifade etti.

Schallenberg, bazı siyasi çevrelerin ve çeşitli oluşumların aşı karşıtı yaklaşımı nedeniyle vatandaşların aşı yaptırmakta tereddüt ettiğini, bunun ülkenin sağlık sistemine yönelik bir "saldırı" olduğunu söyleyerek gelinen noktada yoğun bakım hasta sayılarında ciddi oranda artış yaşandığını aktardı.

1 ŞUBAT 2022'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Vakaların artışı ve sokağa çıkma kısıtlaması döngüsünden kurtulmak istediklerinin altını çizen Schallenberg, "Dün zor bir karar aldık. Ülke genelinde 1 Şubat 2022’den itibaren geçerli olacak şekilde aşı zorunluluğunun yürürlüğe girmesi için çalışmalar başlatıldı." dedi.

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Schallenberg, salgına ilişkin durumun ciddiyeti ve sağlık sisteminin korunması için eyalet başkanları ve uzmanlarla yapılan görüşme sonucunda ülke genelinde herkesi kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması kararının alındığını bildirerek "Pazartesiden itibaren en fazla 20 gün süresince federal düzeyde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak." ifadesini kullandı.

20 GÜN BOYUNCA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Avusturya Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein da dördüncü dalganın kırılması için sokağa çıkma kısıtlamasının gerekli olduğunu vurgulayarak bazı koşullar dışında tüm gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına herkesin tabi tutulacağını kaydetti.

20 günlük sürenin sonunda sokağa çıkma kısıtlamasının aşısızlar ve hastalığı geçirmemişlere yönelik devam edeceğini belirten Mückstein, aşı yaptırmış kişilerin oranının yükselmesi gerektiğini, bu nedenle aşı zorunluluğu getirme kararı aldıklarını kaydetti.

Bu kapanma kararıyla market, eczane gibi zorunlu ihtiyaçların giderildiği alışveriş yerlerinin dışında her yer kapanırken uzaktan eğitime geçilecek.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
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