20 günde 2.5 kilo alınca acı gerçek ortaya çıktı

"Kızıma canım feda olsun"

Kızına can aşısı olan anne Kaymaz, “Kızıma canım feda olsun. Kızımın sağlığından endişe ederken karşımıza karaciğer nakline götüren hastalık çıktı. Adını ilk defa duyduk; neyse ki kötü günleri geride bıraktık. Kızım yeniden doğdu. Bugünlere ulaşmamızı sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Kızlarını hastaneye getirdiklerinde durumunun çok kötü olduğunu ve her an ellerinden kayabileceği korkusu yaşadıklarını belirten baba Kaymaz da, “1.5 yıl önce kızımın toprak yediğini fark ettik. Bu kansızlıkta olurmuş. Kansızlık tedavisi gördü. Kusma, bulantı şikayetleri başladı, tedavisi için uğraştık. Son temmuz ayında 20 günde 2.5 kilo aldı. Karnında sıvı toplanmış. O zaman daha da korkmaya başladık. Meğer bu süreç adını ilk kez duyduğumuz Wilson denilen hastalıktan kaynaklanıyormuş. 21 Temmuz’da başlayıp kızımı ölüme sürükleyen süreç 2 Ağustos’ta gerçekleşen nakille son buldu. Hastalık genetikmiş. Eşimle akrabalığımız yok. Gen tetkiki için Ege’de kan alındı, sonucu bekliyoruz. Şimdi önemli olan kızımın iyi olması, tüm doktorlarımıza çok teşekkür ediyoruz, kızımın hayatını kurtardılar” diye konuştu.

Öte yandan Kent hastanesi karaciğer nakli ekibinden Op. Dr. Cahit Yılmaz, Melek Nur’un durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Nur Melek’in Ege Üniversitesi Hastanesindeki takibinde hem karaciğer fonksiyonları hem de genel durumunun giderek bozulması üzerine 1 Ağustos akşamı koma öncesi halde hastanemize geldi. Hastayı aldığımızda uykuya meyilli, bilinci kapanmak üzere, üst sınırı 1 olan sarılık değeri 58 idi. Hızlıca annesini donör açısından tetkik ettik ve uygun olması üzerine ertesi günü annesinden nakil yaptık. Operasyon sonrası hastane süreci sonsuz geçti karaciğer fonksiyonları ve genel durumu düzeldi. Hastanın takipleri ayaktan devam etmekte ve süreç olağan sürmekte."