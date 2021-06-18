HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 20 günden beri haber alınamıyordu! Cansız bedeni kuyuda bulundu

20 günden beri haber alınamıyordu! Cansız bedeni kuyuda bulundu

18.06.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'dan İstanbul'a arkadaşının yanına gelen ve kendisinden haber alınamayan Bahtiyar Akçay'ın cesedi, halı fabrikasında kuyuya atılmış ve üzeri betonla kapatılmış bir halde bulundu. Cinayet şüphelisi Nadir Ü. İle birlikte 4 kişi Aşayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

20 günden beri haber alınamıyordu! Cansız bedeni kuyuda bulundu

25 Mayıs'ta Giresun'dan otomobil satın almak için İstanbul'a gelen Bahtiyar Akçay' dan haber alamayan yakınları olayı polise bildirdi. 20 gündür kendisinden haber alınamayan Bahtiyar Akçay'ı bulmak için araştırmalarını derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Bahtiyar Akçay'ın en son arkadaşı Nadir Ü'nün işyerine gittiğini ve bir daha dışarı çıkmadığını belirledi. Yenibosna'da bulunan fabrika içinde geniş çaplı arama yapan polis ekipleri Bahtiyar Akçay'ın cesedini fabrikanın bahçesindeki kuyuda buldu. Yapılan incelemede cesedin bulunmaması için üzerinin betonla kapatıldığı belirlendi. Yetkililer, cesedin bir çuvala konularak kuyuya atıldığını söyledi. Bahtiyar Akçay'ın vücudunda iki adet mermi deliği olduğu tespit edildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis bu gelişme üzerine aralarında Bahtiyar Akçay'ın yanına geldiği arkadaşı Nadir Ü.' ile 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Nadir Ü. Kayıp arkadaşı ile ilgili konuşmazken, ofisinde iki tabanca bulundu. Nadir Ü. ile birlikte 4 kişi Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

BİR CESET DAHA ÇIKABİLİR

Öte yandan yetkililer 2007 yılında kayıp müracaatı yapılan ve aynı fabrikaya girdikten sonra çıkmadığı belirlenen Adnan Bulut dosyasını da yeniden açtı. Fabrikada aramaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikirÇocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikir
Kilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdiKilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdi
Endişelendiren açıklama: Haziran'da 5 veya üzeri deprem yaşanabilirEndişelendiren açıklama: Haziran'da 5 veya üzeri deprem yaşanabilir
Anahtar Kelimeler:
cinayet Giresun İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş: Tüm Türkiye için bir ilk olacak

Mansur Yavaş: Tüm Türkiye için bir ilk olacak

Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması

Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması

Survivor'da flaş veda! İddialı yarışmacı finale kalamadı

Survivor'da flaş veda! İddialı yarışmacı finale kalamadı

Kırmızı Oda'ya böyle veda etti! "Adam gibi adam..."

Kırmızı Oda'ya böyle veda etti! "Adam gibi adam..."

Günlük aşılamada 1,5 milyon barajı geçildi

Günlük aşılamada 1,5 milyon barajı geçildi

HDP il binasına saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı

HDP il binasına saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

'10 bin dolar alan siyasetçiyi' Şentop'a söyledi

'10 bin dolar alan siyasetçiyi' Şentop'a söyledi

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.