HABER

20 gündür kayıp olan hurdacı, derede ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.01.2019 16:07 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 25 Aralık'ta ailesi tarafından polise kayıp başvurusu Allahverdi Arıbaş'ın (52) cansız bedeni derede bulundu.

20 gündür kayıp olan hurdacı, derede ölü bulundu

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 25 Aralık'ta ailesi tarafından polise kayıp başvurusu Allahverdi Arıbaş'ın (52) cansız bedeni derede bulundu. Arıbaş'ın kazayla dereye düşüp boğulduğu tahmin ediliyor.
Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi Mısırlılar Caddesi üzerinden semt pazarına gidenleryeni köprü olarak bilinen köprü altındaki derenin üzerinde hareketsiz yatan bir erkek görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, dereye giremeyince Antalya Büyükşehir Belediyesi Aksu İtfaiye İstasyonu'ndan yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, derenin ortasında hareketsiz yatan kişiyi kıyıya çıkardı.
Yapılan ilk incelemede kişinin öldüğü ve cesedin 25 Aralık'ta ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan hurda işi yapan Allahverdi Arıbaş'a ait olduğu belirlendi. Olayı duyan Arıbaş'ın yakınları bölgeye geldi, sinir krizi geçirdi. Alkol tedavisi gördüğü belirlenen Allahverdi Arıbaş'ın kazayla dereye düşüp boğulduğunun tahmin edildiği belirtildi.
Savcının incelemesinin ardından Allahverdi Arıbaş'ın cesedi Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

FOTOĞRAFLI

20 gündür kayıp olan hurdacı, derede ölü bulundu20 gündür kayıp olan hurdacı, derede ölü bulundu20 gündür kayıp olan hurdacı, derede ölü bulundu

Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!
2 kişiyi, sordukları adresi bilmedikleri için vuran 3 şüpheli yakalandı2 kişiyi, sordukları adresi bilmedikleri için vuran 3 şüpheli yakalandı
Dr. Fazıl Küçük vefatının 35’inci yılında sergi ile anılacakDr. Fazıl Küçük vefatının 35’inci yılında sergi ile anılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

Serdar Aziz'den G.Saray'a şoke eden sözler!

Serdar Aziz'den G.Saray'a şoke eden sözler!

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

'Palu ailesi' soruşturmasında flaş gelişme!

'Palu ailesi' soruşturmasında flaş gelişme!

İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul için kar yağışı uyarısı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Yürek yakan fotoğraf!

Yürek yakan fotoğraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

Antalya'da korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.