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20 gündür kayıp olan şahıs derede ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 07:35 | Son Güncelleme

Antalya’nın Aksu ilçesinde 20 gündür kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni, mahallenin içerisinden geçen büyük su deresinde bulundu.

Antalya’nın Aksu ilçesinde 20 gündür kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni, mahallenin içerisinden geçen büyük su deresinde bulundu. Su üzerinde bulunan cesedin çıkarılışını izlemek isteyen vatandaşlar yüksek alana çıkarak yaşananları takip ettiler. Bazı vatandaşların çalışmaları elinde çekirdekle izlemesi dikkat çekti.
Olay, Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede yaşayan ve geçimini hurdacılık yaparak karşılayan Allahverdi Arıbaş (52) için çocukları polise 25 Aralık’ta kayıp başvurusunda bulundu. Aradan geçen 20 güne rağmen bulunamayan Arıbaş’ın cesedi bugün öğle saatlerinden mahallenin içinden geçmekten olan büyük su deresinde bulundu. Dere üzerinde hareketsiz bir cisim gördüklerini belirten vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, şahsın öldüğünü belirledi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri, şahsı bulunduğu alandan çıkarmak için hazırlık yaptı. Yapılan hazırlıkların ardından şahıs derenin içerisinden alınarak, dere üzerinde bulunan köprünün üzerine konuldu. Burada Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından ilk incelemesi yapılan ceset, daha sonra yakınları tarafından teşhis edildi.
Cenaze, savcının olay yerinden yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Öte yandan, derede ceset bulunduğu ihbarını alan çok sayıda kişi olay yerine gelerek yaşananları izlemek istedi. Polis şeridinin üzerine geçemeyen birçok vatandaş ise yüksek kesime çıktı. Burada gelişmeleri uzun süre izleyen vatandaşların çekirdek çitlemeleri ise gözden kaçmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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