20 günlük bebeği alkollü mama öldürdü! Bakan Dinçyürek'i dinleyen aileler fenalık geçirdi: Yenidoğan skandalı bu kez KKTC'de

Türkiye'yi hem kahreden hem öfkelendiren yenidoğan skandalının bir benzeri KKTC'yi sarstı. Mamasına su yerine saf alkol konduğu için hayatını kaybeden Mihrimah Toymuradov bebeğin ailesi, haberin geç verilmesine de tepkili. KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek haberi neden geç verdiklerine ilişkin açıklama yaptı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan da olayla ilgili açıklama geldi.

BEBEKLERE SU YERİNE SAF ALKOL!

KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ndeki bebeklerin mamalarına su yerine yanlışlıkla saf alkol koyuldu.

KKTC Sağlık Bakanlığı, 7 bebeğin fenalaştığını ve erken doğum sebebiyle küvezde tedavi gören 20 günlük Mihrimah Toymuradov'un hayatını kaybettiğini, 6 bebeğin tedavi altına alındığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı, hastane ile ilgili inceleme başlattı. Polis, hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde çalışan 4 görevliyi “tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla gözaltına aldı.

Bebeğini kaybeden aile, bebeklerinin geçtiğimiz cuma günü vefat ettiğini ancak kendilerine geç haber verildiğini belirtti.

“POLİS TARAFINDAN UYARILDIK”

KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek yaptığı açıklamada, "Bu olaydan etkilenen ve fenalaşan 7 bebek var, biri hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Ailelere olayla ilgili neden geç haber verildiğine değinen Dinçyürek, "Polis tarafından uyarıldık" dedi.

Dinçyürek, “Ben de bir babayım, hangi psikolojide olduğunuzu anlıyorum. Başınız sağ olsun. Konuyla ilgili bilgi dün öğleden sonra bize ulaştı. Bütün sorumlu hekimleri ve adadaki tüm yenidoğan uzmanlarını buraya çağırarak araştırmalara başladık” dedi.

Gece yarısından sonra test sonuçlarına ulaştıklarını belirten Dinçyürek, "Hasta sağlığı önceliğimizdir. Olayın adli bir boyutu olduğu için soruşturma sürüyor. Bu nedenle sizlere ve basına geç bilgi verdik. Polisler, tedbir alamayacaklarını belirttiği için açıklama yapmamız gecikti. Yapılan son müdahale ve değerlendirmeler not alındı. Birazdan aileler yeniden içeri alınarak bebeklerin durumu aktarılacak. Polis tarafından uyarıldık" dedi.

AİLELERDEN BAKAN DİNÇYÜREK’E TEPKİ

Bebeklerin aileleri, hastane önünde toplanarak hastane yönetimine tepki gösterdi. Aileler, Bakan Dinçyürek’e, “Çocuklar öldükten sonra mı açıklama yapıyorsunuz?” şeklinde tepki gösterdi. Bazı aileler bakanın açıklamasının ardından fenalık geçirdi.

CUMHURBAŞKANI TATAR'DAN AÇIKLAMAA

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduğunu kaydederek, gerekli soruşturmanın yapılmasının takipçisi olacağını belirtti.

Tatar, süreç ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve polisin gerekli çalışmaları yürüteceğini vurgulayarak, "Kaybettiğimiz bebeğimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı, diğer etkilenen bebeklerin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

(AA-İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır