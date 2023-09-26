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20 günlük bebeğini döverek öldürmüştü! Mahkemede akılalmaz savunma: 'Zarar vermek isteseydim...'

26.09.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, 20 günlük bebeğini döverek öldüren Züleyha Armut (22), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Armut mahkemede, bebeğini dövdükten sonra yere fırlattığını ancak zarar vermek istemediğini söyledi. Karar öncesi savunma yapan Armut, "Hamileliğimin son 3 ayında psikolojik baskı gördüm. Şiddet gördüm. O psikoloji ile doğum yaptım. Ben evladıma bilerek zarar vermedim" dedi. İşte detaylar...

20 günlük bebeğini döverek öldürmüştü! Mahkemede akılalmaz savunma: 'Zarar vermek isteseydim...'

Kan donduran olay, 9 Ağustos 2022 tarihinde Mucur ilçesi Solaklı Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. Züleyha Armut, 20 gün önce dünyaya getirdiği erkek bebek M.A.'yı darbetti. Devrim Armut, baygın halde bulduğu bebeklerini Mucur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan bebek, kurtarılamadı. Bebeği dövdüğü belirlenip, polis tarafından gözaltına alınan Züleyha Armut, 13 Ağustos'ta tutuklandı.

Züleyha Armut hakkında Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasına sanık Züleyha Armut, eşi Devrim Armut ve taraf avukatları katıldı. Züleyha Armut, gözaltına alındığındaki verdiği, "Doğum yapıp eve geldikten 1 hafta sonra bebek yatarken ağlamaya başladı. Ben de kucağıma aldım. Ağlamaya devam edince yüzüne tokatla vurmaya başladım. Sonra yumrukla kafasına, avucumun içiyle de burnuna sert bir şekilde vurdum. Bu olaydan 3 gün geçtikten sonra bebeğin dili morarmaya başladı. Hastaneye götürdük. 5 gün hastanede tedavi gördü. Taburcu olduktan sonra eşimin işte olduğu sırada bebek yine ağlamaya başladı. Oturduğum yerden yatay pozisyonda bebeği yere fırlattım. Çocuk evin duvarına çarpıp yere düştü. Akşam olduğunda ayakta olduğumda bebeği kucağıma aldım ve sertçe yere attım. Ertesi gün bebeği emzirip yerine yatırdım. Bir daha uyanmadı. Hastaneye götürdük" şeklindeki ifadesini mahkemede değiştirdi.

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'BİLEREK ZARAR VERMEDİM'

Armut, "İfademi değiştirmek istiyorum. Aynı ifadelerim geçerli değildir. Vefat eden benim ikinci çocuğumdu. Ben bir anneyim, çocuğuma zarar vermek isteseydim ilk çocuğuma da zarar verirdim. Hamileliğimin son 3 ayında psikolojik baskı gördüm. Şiddet gördüm. O psikoloji ile doğum yaptım. Ben evladıma bilerek zarar vermedim" dedi.

'EŞİMİN PSİKOLOJİSİ BOZUKTU, ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'

Müşteki olarak ifade veren Devrim Armut ise "Eşim, sürekli kendisini yalnız bırakmamamı istiyordu. Eşimin psikolojisi çok bozuktu. Ailesinden ve herkesten uzaklaşmıştı. Eşimin böyle bir şey yapacağına ihtimal vermiyorum. Ailem bize sahip çıkmadı. Eşim daha 22 yaşındadır. Kimse yoktu yanında. O zamanlar eşimin psikolojisi bitik durumdaydı. Şikayetçi değilim" dedi.

CEZASI BELLİ OLDU

Mahkeme, sanık Züleyha Armut’u, 'Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, cezada herhangi bir indirim uygulamadı. Sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

(DHA)

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cinayet Kırşehir bebek

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