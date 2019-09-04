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20 günlük bebeğini öldürüp intihar etmişti! Acılı eşten yürek burkan paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 14:35 | Son Güncelleme

Samsun’da bunalıma giren 27 yaşındaki Fatma Berlik 3 haftalık bebeğini öldürdükten sonra intihar etti. Olayın ardından genç kadının eşinin sosyal medya hesabından yaptığı duygu yüklü paylaşım ise yürek burktu.

Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Bayrak Berlik (27), girdiği bunalım sonucu evlerinde önce 3 haftalık kızı Aybüke Berlik’i bebek yastığı ile boğarak öldürüp daha sonra kendini asarak intihar etti. Kocasının telefonla arayıp ulaşamaması üzerine eve gönderdiği anne ve babası yedek anahtarla kapıyı açtıklarında korkunç manzarayla karşılaştı.

Berlik’in ailesi olayı 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri anne ve bebeğinin ölmüş olduğunu tespit etti. Fatma Bayrak Berlik’in yaklaşık bir yıllık evli olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

'EVDEKİ MANZARAYI GÖRÜNCE DELİRDİ'

Komşuları ailenin çok mutlu olduklarını belirterek, “Aksi bir durumla hiç karşılaşmadık. Kadının eşi evin içindeki manzarayı görünce delirdi zaten. Kaynanası yukarı çıkıp kapıyı açtığında bir çığlık oldu. Ben de girdim eve, evin ortasında ikisi birlikte yatıyordu. Önceden de kadının psikolojik sıkıntıları varmış. Hamile olunca kullandığı ilaçları bırakmış. Böyle bir olaya ihtimal vermiyorduk” dedi.

ACILI BABADAN YÜREK BURKAN PAYLAŞIM

Olayın ardından baba Tarık Berlik ise sosyal medya hesabından yürek burkan bir paylaşım yaptı. Berlik paylaşımında, “Ah be karım can parçam Fatma’m ay yüzlüm. Kızım Aybüke'm, Akcan kızım. Ne yaptınız böyle, ben nasıl taşıyayım bu yükü. Rabb’im giderken öte dünyaya, çektiğiniz acıya karşı, ana- kız güle oynaya koşarak cennetiyle karşılasın sizi” ifadelerini kullanıldı.

TARIK


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Samsun intihar kadın bebek sosyal medya

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