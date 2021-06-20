20 Haziran Babalar Günü başladı | Google'dan Babalar Günü için Doodle!

Babalar Günü dünyanın birçok ülkesinde aynı anda kutlanıyor. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlandı. Bu özel gün haziran ayının üçüncü pazarına denk geliyor. 20 Haziran Babalar Günü başladı! Bu tatlı heyecana ortak olan Google, Babalar Günü'nü Doodle'a taşıdı.
Babalar günü, Amerikan İç Savaş gazisinin kızı Sonora Smart Dodd'un çabalarıyla ortaya çıktı ve birçok ülke tarafından yılalr boyu kutlanmaya başladı. Dodd, Anneler Günü gibi Babalar Günü'nün de kutlanmasını istedi ve bu isteği üzerine harekete geçerek çalışmalara başladı.
Dodd Babalar Günü'nün, kendi babasının doğum günü olan 5 Haziran'da kutlanmasını istemişti fakat çalışmalar yetişmedi ve birçok ülke tarafından saygıyla anılan ve kutlanan Babalar Günü haziran ayının üçüncü pazarı oldu. Babalar Günü ilk defa 1910'da kutlandı. Kutlamalar Washington'un Spokane şehrinde gerçekleşti. 1972'de Babalar Günü resmiyet kazandı ve yasak olarak ABD'de tatil ilan edildi.
Bu heyecana ortak olan Google, Babalar Günü'nü Doodle'a taşıdı.
Gömlek
Fotoğraf Albümü
Şort
Şapka
Gözlük
Ayakkabı
Telefon Kabı
Takım Elbise
Üzerinde isim yazılı kupa bardak
Terlik
Çorap
Çikolata
Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.
Evlatlarının arkasında dağ gibi yükselen başta Aziz Şehitlerimizin babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Gününü tebrik ederim.
Başta şehit babalarımız olmak üzere ailesi için her türlü fedakârlığa göğüs geren, çocuklarının geleceği için özveriyle çaba harcayan, koruyup kollayan tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyor, hayatta olmayan babalarımızı rahmetle anıyorum.
Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar Günün kutlu olsun!
Bazı süper kahramanlar pelerin giymez! Harika bir gün geçir Süperman! Babalar Günün kutlu olsun!
Düşündümde en mutlu anlarımda hep sen vardın yanımda. Bugün senin günün babacığım. Babalar günün kutlu olsun.
Baba demek; can demek,varlığı ile bir evlada en büyük hazine demek.
Baba demek; özlem demek, umut demek. Baba demek; katlanmaktır. Kol kanat olmaktır.
Babalar günün kutlu olsun babacığım. Baba en büyük kahramandır çocuğunun gözünde. Tüm babaların babalar gününü kutluyorum.
Koruyan kollayan, sarıp sarmalayan güzel kalpli tüm babaların günü kutlu olsun.
Emeğinin karşılığını asla ödeyemeyeceğimiz babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun…
Mutlu edelim babalarımızı bazen sıcak bir çay ile sohbet eşliğinde bazen de küçük bir hediye ve kocaman bir gülümsemeyle…
Onu örnek alırız çoğu zaman kendimize, onunla yürür, onunla büyürüz. Babalar günü kutlu olsun babacığım. Benim en yakın arkadaşım babamdır. Onunla güler onunla ağlarım. Kendimi bildim bileli hep destekçim olmuştur. Babacığım günün kutlu olsun.
Canım babacığım Babalar Günün Kutlu olsun. Baba yeri dolmaz bir çınardır gölgesi yeter babalar günün kutlu olsun babacığım.
Elimden tutup bana yol gösterdiğin ve beni hayata hazırladığın için sana minnettarım. Her zaman yanındayım.
Babalar Günü Kutlu olsun. Onlar çocukluğumuz, onlar kıymetlilerimiz, onlar güzel anılarımız…
Sen benim babamsın hayat kaynağım hayatımda inan tek dayanağım yokluğun içimi, inan yakmakta bıraksalar beni ağlayacağım. Seni çok seviyorum, uzaklardan babalar gününü kutluyorum.
Cesaretin, şefkatin, fedakarlığın ve kahramanlığın timsali başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların “Babalar Günü” kutlu olsun…