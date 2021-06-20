20 Haziran Babalar Günü başladı | Google'dan Babalar Günü için Doodle!

Babalar Günü dünyanın birçok ülkesinde aynı anda kutlanıyor. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlandı. Bu özel gün haziran ayının üçüncü pazarına denk geliyor. 20 Haziran Babalar Günü başladı! Bu tatlı heyecana ortak olan Google, Babalar Günü'nü Doodle'a taşıdı. 20 HAZİRAN BABALAR GÜNÜ BAŞLADI GOOGLE'DAN BABALAR GÜNÜ İÇİN DOODLE! Babalar günü, Amerikan İç Savaş gazisinin kızı Sonora Smart Dodd'un çabalarıyla ortaya çıktı ve birçok ülke tarafından yılalr boyu kutlanmaya başladı. Dodd, Anneler Günü gibi Babalar Günü'nün de kutlanmasını istedi ve bu isteği üzerine harekete geçerek çalışmalara başladı. Dodd Babalar Günü'nün, kendi babasının doğum günü olan 5 Haziran'da kutlanmasını istemişti fakat çalışmalar yetişmedi ve birçok ülke tarafından saygıyla anılan ve kutlanan Babalar Günü haziran ayının üçüncü pazarı oldu. Babalar Günü ilk defa 1910'da kutlandı. Kutlamalar Washington'un Spokane şehrinde gerçekleşti. 1972'de Babalar Günü resmiyet kazandı ve yasak olarak ABD'de tatil ilan edildi. Bu heyecana ortak olan Google, Babalar Günü'nü Doodle'a taşıdı.

BABALAR GÜNÜ HEDİYE FİKİRLERİ Gömlek

Fotoğraf Albümü

Şort

Şapka

Gözlük

Ayakkabı

Telefon Kabı

Takım Elbise

Üzerinde isim yazılı kupa bardak

Terlik

Çorap

Çikolata BABALAR GÜNÜ DUYGUSAL MESAJLAR Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım. Evlatlarının arkasında dağ gibi yükselen başta Aziz Şehitlerimizin babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Gününü tebrik ederim. Başta şehit babalarımız olmak üzere ailesi için her türlü fedakârlığa göğüs geren, çocuklarının geleceği için özveriyle çaba harcayan, koruyup kollayan tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyor, hayatta olmayan babalarımızı rahmetle anıyorum. Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar Günün kutlu olsun! Bazı süper kahramanlar pelerin giymez! Harika bir gün geçir Süperman! Babalar Günün kutlu olsun! Düşündümde en mutlu anlarımda hep sen vardın yanımda. Bugün senin günün babacığım. Babalar günün kutlu olsun. Baba demek; can demek,varlığı ile bir evlada en büyük hazine demek. Baba demek; özlem demek, umut demek. Baba demek; katlanmaktır. Kol kanat olmaktır.