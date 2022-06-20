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20 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama linki

20.06.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, 20 Haziran akşam saatlerinde araştırılmaya başlandı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta üç defa gerçekleştiriliyor. Peki 20 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama linki...

20 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama linki

Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri tamamlanıyor. Çekilişin sonuçları, internet üzerinden açıklanıyor. Peki 20 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama linki...

20 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama linki

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz. Söz konusu çekilişin başlangıç saati 21.30'dur.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.


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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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