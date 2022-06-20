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20 Haziran deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 20 Haziran 2022 Pazartesi

20.06.2022 06:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Haziran deprem listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşıldı. Balıkesir, Denizli, Çanakkale, Aydın gibi bazı illerimizin yanı sıra Yunanistan'da da sarsıntı gerçekleştiği öğrenildi. İşte 20 Haziran 2022 Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

20 Haziran deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 20 Haziran 2022 Pazartesi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından 20 Haziran Pazartesi günü de yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine her gün internet sitelerinde yer veriyor. 20 Haziran deprem mi oldu? sorusunun yanıtı ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi haberimizde...

20 HAZİRAN DEPREM Mİ OLDU?

2022.06.20 05:42:04 37.8023 26.9407 9.8 -.- 3.1 3.2 SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.20 05:16:33 39.5308 28.7452 14.6 -.- 1.7 -.- AKYAYLA-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2022.06.20 04:19:02 37.9728 28.9830 6.1 -.- 2.0 -.- AHMETLI-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2022.06.20 03:50:58 39.0458 26.0960 8.5 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.20 03:03:19 37.8695 27.2317 8.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.20 02:24:32 35.2530 27.1672 85.2 -.- 4.8 4.7 AKDENIZ İlksel
2022.06.20 00:30:11 35.8808 29.8435 10.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.06.20 00:21:40 37.9658 28.8178 16.2 -.- 1.3 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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