20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 20 Haziran Türkiye günlük koronavirüs tablosu ve vaka sayısı...

Koronavirüs pandemisinde vaka oranları gün gün açıklanmaya devam ediliyor. 20 Haziran 2021 koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılmaya devam edilen günlük tablolardan 20 Haziran'a ait olan koronavirüs tablosu da açıklandı. Peki 20 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç?

20 HAZİRAN TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU...

Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz sene başlayan koronavirüs pandemisi ile ilgili pek çok detayın bulunduğu korona tablosunu yayımlamaya devam ediyor. Günlük olarak yayınlanmakta olan tablo, vatandaşlar tarafından da araştırılıyor. Merakla beklenen 20 Haziran 2021 tarihli tablo bugün yine paylaşıldı. 20 Haziran vaka tablosuna göre; bugün 5.091 yeni vaka tespit edildi ve 63 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 409 olurken, iyileşen sayısı 4219 oldu.

19 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

18 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU



