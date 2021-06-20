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20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 20 Haziran Türkiye günlük koronavirüs tablosu ve vaka sayısı...

20.06.2021 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıldan bu yana etkisini sürdüren koronavirüs salgınında vaka oranları gün gün açıklanmaya devam ediliyor. 20 Haziran koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından araştırılıp merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılmakta olan 20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı. Peki 20 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç? 20 Haziran günlük vaka sayısı ne kadar oldu? İşte yanıtı...

20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 20 Haziran Türkiye günlük koronavirüs tablosu ve vaka sayısı...

Koronavirüs pandemisinde vaka oranları gün gün açıklanmaya devam ediliyor. 20 Haziran 2021 koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılmaya devam edilen günlük tablolardan 20 Haziran'a ait olan koronavirüs tablosu da açıklandı. Peki 20 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç?

20 HAZİRAN TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU...

Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz sene başlayan koronavirüs pandemisi ile ilgili pek çok detayın bulunduğu korona tablosunu yayımlamaya devam ediyor. Günlük olarak yayınlanmakta olan tablo, vatandaşlar tarafından da araştırılıyor. Merakla beklenen 20 Haziran 2021 tarihli tablo bugün yine paylaşıldı. 20 Haziran vaka tablosuna göre; bugün 5.091 yeni vaka tespit edildi ve 63 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 409 olurken, iyileşen sayısı 4219 oldu.

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19 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

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18 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Türkiye

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