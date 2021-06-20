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20 Haziran Son Depremler Listesi: Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

20.06.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün İstanbul / Sultanbeyli’de gerçekleşen 4.2 şiddetindeki depremin ardından birçok vatandaş panik yaşadı. İstanbul içerisinde özellikle bazı yerlerde şiddetli bir şekilde hissedilen deprem sonrasında ise olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı bildirildi. 20 Haziran itibariyle ise AFAD ve Kandilli Rasathanesi listelerinde şiddeti 3’ten büyük olan bir deprem kaydedilmedi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

20 Haziran Son Depremler Listesi: Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

19 Haziran tarihinde İstanbul – Sultanbeyli merkezli olarak gerçekleşen depremin şiddeti önce 3.9 olarak, daha sonra ise 4.2 olarak açıklandı. Birçok yerde şiddetli bir şekilde hissedilen deprem korku yaratırken, can ve mal kaybı ise yaşanmadığı belirtildi. 20 Haziran günü ise çok fazla deprem kaydedilmedi.

SON DEPREMLER

19 Haziran AFAD verilerine göre; İstanbul’da saat 15:07’de İstanbul’un Kartal ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlara kısa süreli panik ve korku yaşatan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin 15 kilometre derinlikte gerçekleştiğini büyüklüğünün ise 4.2, merkez üssünün Sultanbeyli olduğunu duyurdu.

KANDİLLİ RASATAHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

kandilli

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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