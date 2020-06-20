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  4. 20 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı

20 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2020 20:22 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 22 artarak 4 bin 927'ye yükseldi. Yeni vaka sayısı ise bin 248. Bakan Koca, "Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46." ifadelerini kullandı. İşte 20 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

20 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı

20 Haziran 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1248 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 186 bin 493, can kaybı 4 bin 927 oldu.

Son 24 saatte 1312 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 158 bin 828 oldu.

BAKAN KOCA: İYİLEŞEN HASTA SAYILARIMIZ YENİ VAKA SAYIMIZIN ÜSTÜNDE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız."

20hazirantablo


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