“20 İl Bugüne Kadar Hiç Kadın Milletvekili Çıkarmadı”

Türkiye’de kadınlar seçme ve seçilme hakkına birçok ülkeden daha önce, 5 Aralık 1934’te kavuştu. 1935 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 17 kadın milletvekili girdi. Ancak aradan geçen 86 yıla rağmen Türkiye’nin bu konudaki karnesi hala zayıf. Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) Başkanı Nuray Karaoğlu, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada 2018 seçimlerinde TBMM’ye seçilen 600 milletvekilinin sadece 104’ünün kadın olduğunu söyledi. Kadın milletvekili sayısının seçimden bu yana 101’e düştüğünü hatırlatan Karaoğlu, “Şu anda Meclis’te kadınlar yüzde 17,2 oranında temsil ediliyor. Aslında 86 yılı değerlendirdiğimizde bu tabii ki hüzün verici bir sonuç. Çünkü biz kadınlar hakkımız olan eşit temsili istiyoruz. Tüm karar alma mekanizmalarında sandalyelerin yarısı kadınlara ait olmalıdır. Bu, iş hayatında, adalette, siyasette, yerel yönetimlerde olabilir. Her karar alma mekanizmasında kadın temsilinin de eşitlikçi bir bakış açısıyla tesis edilmesi gerekli. Gelinen nokta ümit verici değil” dedi.

TBMM’de kadınların temsil sorunu komisyonlarda da kendini gösteriyor. Örneğin Milli Savunma Komisyonu’nda hiç kadın üye yok. “50 bini aşkın muhtardan sadece 1071’i kadın” Türkiye’de 20 ilin bugüne kadar hiçbir kadın milletvekili çıkarmadığını söyleyen KA.DER Başkanı, bu illerin Adıyaman, Ardahan, Artvin, Bayburt, Burdur, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Karaman, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Sinop ve Yozgat olduğunu açıkladı. Karaoğlu, KA.DER’in önümüzdeki seçim döneminde bu illere yoğunlaşacağını belirterek, “20 ildeki utancımızın silinmesine gayret edeceğiz” diye konuştu. Sadece merkezi değil, yerel düzeyde de seçimle gelinen makamlarda kadınların eşit temsilinden söz etmek mümkün değil. Karaoğlu’nın verdiği bilgiye göre, toplam sayısı bin 389’u bulan belediye başkanları arasında kadın olanların sayısı 43. 50 bini aşkın muhtardan sadece 1071 tanesi kadın. Karaoğlu 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden önce kadın muhtar sayısının 674 olduğunu da belirtti.

“Bu mesele, eksik temsil meselesidir” Merkezi Cenevre’de olan Parlamentolar Arası Birlik’in (IPU) kadınların temsil oranına göre her yıl bir rapor açıkladığını belirten Karaoğlu, “Zirvede Ruanda (yüzde 61), Bolivya (yüzde 53), Küba (yüzde 53) ve Meksika (yüzde 48) bulunuyor. Türkiye’de bu oran yüzde 17,2. Bu hem tabii ki demokratik bir yaklaşım açısı değil insan haklarına aykırı, eşitliğe aykırı” dedi. KA.DER Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz kadınların her zaman söylediği gibi bu meselenin siyasetle ilgisi yok. Bu mesele, eksik temsil meselesidir. Eksik temsil de bir demokrasi sorunudur. Bunu düzeltmemiz için de zihniyet dönüşümünü gerçekleştirmemiz gerekiyor. O yüzden kadınlar öncelikle siyasette erkek egemen yapıyla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Siyasette kadınlar ilk önce seçilebilmek için mücadele ediyor. Seçildikten sonra da erkek egemen zihniyetin yaftalamalarıyla, hatta cinsiyetçi bakış açılarıyla, söylemlerle karşı karşıya kalıyor. Bu çağdışı zihniyetin artık değişmesi gerekiyor”.