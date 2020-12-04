HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. “20 İl Bugüne Kadar Hiç Kadın Milletvekili Çıkarmadı”

“20 İl Bugüne Kadar Hiç Kadın Milletvekili Çıkarmadı”

04.12.2020 21:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
“20 İl Bugüne Kadar Hiç Kadın Milletvekili Çıkarmadı”

Türkiye’de kadınlar seçme ve seçilme hakkına birçok ülkeden daha önce, 5 Aralık 1934’te kavuştu. 1935 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 17 kadın milletvekili girdi. Ancak aradan geçen 86 yıla rağmen Türkiye’nin bu konudaki karnesi hala zayıf

Türkiye’de kadınlar seçme ve seçilme hakkına birçok ülkeden daha önce, 5 Aralık 1934’te kavuştu. 1935 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 17 kadın milletvekili girdi. Ancak aradan geçen 86 yıla rağmen Türkiye’nin bu konudaki karnesi hala zayıf. Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) Başkanı Nuray Karaoğlu, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada 2018 seçimlerinde TBMM’ye seçilen 600 milletvekilinin sadece 104’ünün kadın olduğunu söyledi.

Kadın milletvekili sayısının seçimden bu yana 101’e düştüğünü hatırlatan Karaoğlu, “Şu anda Meclis’te kadınlar yüzde 17,2 oranında temsil ediliyor. Aslında 86 yılı değerlendirdiğimizde bu tabii ki hüzün verici bir sonuç. Çünkü biz kadınlar hakkımız olan eşit temsili istiyoruz. Tüm karar alma mekanizmalarında sandalyelerin yarısı kadınlara ait olmalıdır. Bu, iş hayatında, adalette, siyasette, yerel yönetimlerde olabilir. Her karar alma mekanizmasında kadın temsilinin de eşitlikçi bir bakış açısıyla tesis edilmesi gerekli. Gelinen nokta ümit verici değil” dedi.

TBMM’de kadınların temsil sorunu komisyonlarda da kendini gösteriyor. Örneğin Milli Savunma Komisyonu’nda hiç kadın üye yok.

“50 bini aşkın muhtardan sadece 1071’i kadın”

Türkiye’de 20 ilin bugüne kadar hiçbir kadın milletvekili çıkarmadığını söyleyen KA.DER Başkanı, bu illerin Adıyaman, Ardahan, Artvin, Bayburt, Burdur, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Karaman, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Sinop ve Yozgat olduğunu açıkladı. Karaoğlu, KA.DER’in önümüzdeki seçim döneminde bu illere yoğunlaşacağını belirterek, “20 ildeki utancımızın silinmesine gayret edeceğiz” diye konuştu.

Sadece merkezi değil, yerel düzeyde de seçimle gelinen makamlarda kadınların eşit temsilinden söz etmek mümkün değil. Karaoğlu’nın verdiği bilgiye göre, toplam sayısı bin 389’u bulan belediye başkanları arasında kadın olanların sayısı 43. 50 bini aşkın muhtardan sadece 1071 tanesi kadın. Karaoğlu 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden önce kadın muhtar sayısının 674 olduğunu da belirtti.

“Bu mesele, eksik temsil meselesidir”

Merkezi Cenevre’de olan Parlamentolar Arası Birlik’in (IPU) kadınların temsil oranına göre her yıl bir rapor açıkladığını belirten Karaoğlu, “Zirvede Ruanda (yüzde 61), Bolivya (yüzde 53), Küba (yüzde 53) ve Meksika (yüzde 48) bulunuyor. Türkiye’de bu oran yüzde 17,2. Bu hem tabii ki demokratik bir yaklaşım açısı değil insan haklarına aykırı, eşitliğe aykırı” dedi.

KA.DER Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz kadınların her zaman söylediği gibi bu meselenin siyasetle ilgisi yok. Bu mesele, eksik temsil meselesidir. Eksik temsil de bir demokrasi sorunudur. Bunu düzeltmemiz için de zihniyet dönüşümünü gerçekleştirmemiz gerekiyor. O yüzden kadınlar öncelikle siyasette erkek egemen yapıyla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Siyasette kadınlar ilk önce seçilebilmek için mücadele ediyor. Seçildikten sonra da erkek egemen zihniyetin yaftalamalarıyla, hatta cinsiyetçi bakış açılarıyla, söylemlerle karşı karşıya kalıyor. Bu çağdışı zihniyetin artık değişmesi gerekiyor”.

“Kota olması kadınların katayı elde ettiği anlamına gelmiyor”

KA.DER ve diğer hak temelli kadın örgütlerinin yürüttüğü farkındalık çalışmaları sonucunda çeşitli kazanımlar elde edildiğini vurgulayan Karaoğlu, partilerin kadın kotası konusundaki politikalarına da değindi: “Adalet ve Kalkınma Partisi’nin tüzüğünde kota uygulaması yok. Cumhuriyet Halk Partisi’nin yüzde 33 oranında var, Doğru Yol Partisi’nin yüzde 10 oranında var, Milliyetçi Hareket Partisi’nin kota uygulaması yok. HDP’nin de eşbaşkanlık sisteminden dolayı yüzde 50 bir kota uygulaması var. Ancak sistem içerisinde kotanın olması, kadınların siyasi parti tüzüklerinde yazılı olan kotayı elde ettiği anlamına gelmiyor. Kotalar siyasi erk tarafından kararlılıkla benimsenmediği sürece yalnızca tüzükte bir yazı olarak kalmakta. Oysa biz kadınlar gereğini yapıyormuş gibi davranılmasından ziyade ‘bakın ne kadar eşitlikçiyiz, kadınlara da böyle yer veriyoruz’ denilmesinden ziyade, yazılan kotalara uyulmasını istiyoruz. Aslında kota da bizim talep ettiğimiz eşitlikçi sisteme uygun bir bakış açısı değil. Biz yüzde 50-50 paritenin uygulanmasını talep ediyoruz”.

“Kadınlar kendi güçlerini fark etmeli”

Karaoğlu mevcut tablonun değişmesinde kadınlara da büyük bir görev düştüğüne dikkat çekti: “Kadınların oyları ülkemizin yarınını ve seçim sonuçlarını belirleme şansına sahip. Çünkü seçmenlerin yaklaşık yüzde 51’i kadın. Bu çok önemli bir güç. Aslında geleceğimizi sağlamak biz kadınların elinde. Kadınların siyaset kurumuyla olan ilişkilerinde kendi güçlerini fark etmeleri gerekli. Kadınlar, oylarını kadınlardan yana kullanmalı. Kadınlar bir siyasi partiyi destekliyorlarsa o partinin seçim listelerini irdelemeli. Kadınları hangi sıralardan aday gösterdiklerini iyice değerlendirmeli ve erkek egemen yapıyı değiştirmek adına oylarını ona göre kullanmalı”.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Sağlık Bakanlığı: Yoğun bakımda torpil iddiaları gerçek dışıSağlık Bakanlığı: Yoğun bakımda torpil iddiaları gerçek dışı
KPSS Ön Lisans puanı 60 - 70'le memur alan yerlerKPSS Ön Lisans puanı 60 - 70'le memur alan yerler

En Çok Okunan Haberler

Kahreden kare! Tabureye oturup başında böyle bekledi

Kahreden kare! Tabureye oturup başında böyle bekledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olacak mı? Flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olacak mı? Flaş açıklama

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Rus YouTuber canlı yayında hamile kız arkadaşını öldürdü

Rus YouTuber canlı yayında hamile kız arkadaşını öldürdü

Asgari ücret kaç lira olacak? Bakan Selçuk'tan ilk açıklama

Asgari ücret kaç lira olacak? Bakan Selçuk'tan ilk açıklama

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Diğer Haberler

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Sağlık Bakanlığı'ndan 'yoğun bakımda torpil' iddialarına yalanlama

Sağlık Bakanlığı: Yoğun bakımda torpil iddiaları gerçek dışı

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu

İstanbul'da alışveriş yoğunluğu

İhbar dönemi sonrası Antalya’da çekilen ayakkabı fotoğrafı sosyal medyada viral oldu

Antalya’da çekilen ayakkabı fotoğrafı sosyal medyada viral oldu

Kara Kuvvetler Komutanlığı'daki eylemlere ilişkin FETÖ davası 30 Aralık'ta görülecek

Kritik FETÖ davasının tarihi belli oldu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.